Enem 2025 já tem datas de inscrições e provas; veja

Os candidatos que desejam fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 terão de 26 de maio a 6 de junho para realizarem as inscrições. As provas objetivas e de redação serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. As datas foram anunciadas pelo Ministério da Educação (MEC) nesta sexta-feira, 9.

O edital que regulamentará a seleção, constando detalhes como o valor da taxa de inscrição, será publicado em breve, segundo a pasta. O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do exame foi encerrado no último dia 2 de maio.

O Enem é a principal porta de entrada para as instituições de ensino superior no País. A prova avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e serve como vestibular para universidades federais, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), além de instituições de ensino privadas, através do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados do exame também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que têm convênio com o Brasil.