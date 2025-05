Enem 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, afirmou o MEC (Ministério da Educação).

O que aconteceu

Os candidatos interessados deverão fazer as inscrições entre 26 de maio a 6 de junho. "Outros detalhes, como o valor da taxa de inscrição e as formas de pagamento, deverão ser publicados em breve no edital que regulamentará a seleção", informou o MEC.

Considerado a principal porta de entrada do ensino superior no país, o exame é composto de quatro provas objetivas e uma redação. No primeiro dia, os candidatos respondem a 90 perguntas e precisam redigir uma redação. Já no segundo dia, são 90 questões relacionadas a ciências da natureza e matemática.

Participantes podem participar de programas do governo federal com os resultados da prova. Entre eles o Prouni, que oferece bolsas parciais e integrais em universidades particulares, e o Sisu, que dispõe de vagas nas instituições federais.