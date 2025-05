Eduardo Leite se filia ao PSD de Kassab, e PSDB pode ficar sem governador

Após 24 anos no PSDB, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, oficializou hoje sua saída do partido e a filiação ao PSD.

O que aconteceu

Pela primeira vez desde o início de sua carreira política, Eduardo Leite trocou de partido. A filiação ao PSD, comandado por Gilberto Kassab, foi formalizada em evento no edifício Joelma, em São Paulo, e vinha sendo costurada desde o fim das eleições municipais de 2024.

Leite destacou a identificação com o perfil do PSD, partido comandado por Kassab. O governador do RS disse se identificar com a posição de centro, defendida por integrantes da sua nova sigla. "Venho olhando para um partido que se constituiu sob a liderança do presidente Kassab, se posicionando no centro. E não é um centro que não se posiciona, não é ausência de posição. É uma forma de fazer política em que acredito: cada um se posiciona com respeito a quem pensa diferente."

O governador também fez críticas indiretas a práticas políticas polarizadas. "Não acredito em quem tenta aniquilar quem pensa diferente. Não é a minha forma de fazer política", afirmou. "Me vejo aqui por muitos anos, fazendo a política em que me sinto vocacionado."

Estou confiando no PSD e trazendo os anos que tenho de dedicação à política. Vejo aqui um projeto e uma visão de futuro.

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul

Faltando mais de um ano para as eleições, Leite afirmou que agora não deseja participar de prévias. "Já participei de prévias, agora não desejo participar. Agora tenho convicção de que temos capacidade de decidir.", disse ele.

Agora no PSD, Leite admitiu conversar com o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), sobre a possibilidade de candidatura. "O desejo que ele tem é o mesmo que o meu, vamos conversar sobre a melhor possibilidade contra a polarização, tudo vai ser a base de diálogo e construção, e não com disputas."

Leite diz estar contrariado com a fusão do PSDB com o Podemos, mas votou a favor. "Mesmo fora do PSDB, continuo ao lado de todos os tucanos", afirmou em discurso de despedida. Em nota oficial, justificou a decisão com base em mudanças no cenário político. "As circunstâncias do cenário político e eleitoral, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, exigem novos caminhos", disse o governador, em nota publicada ontem.

A debandada tucana

A saída de Leite intensifica a crise do PSDB. Em março, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, também migrou para o PSD. De olho na reeleição e na aproximação com o governo Lula, ela apostou na força eleitoral de João Campos (PSB), provável adversário em 2026, e no robusto fundo partidário do PSD.

PSDB começou 2025 com três governadores, neste momento resta um. O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, é o único que ainda não deixou a sigla, mas o seu entorno afirma que ele também está em negociações com o PSD e só não deixou o partido tucano para não enfraquecer a negociação de fusão com o Podemos.

A debandada não é pontual. Entre 2020 e setembro de 2023, mais de 50 políticos tucanos migraram para o PSD. Nas eleições municipais de 2024, o partido sofreu perdas expressivas: em São Paulo, por exemplo, caiu de 176 prefeitos eleitos em 2020 para apenas 21.

O PSDB me acolheu ainda jovem, me formou politicamente e me proporcionou viver experiências únicas, que levo comigo com orgulho e responsabilidade. Foi neste partido que aprendi a fazer política com seriedade, com responsabilidade fiscal, sensibilidade social e foco na transformação concreta da vida das pessoas.

Eduardo Leite, na nota em que comunicou sua saída do PSDB

Tucanos lamentam, mas evitam confronto

Em nota, o PSDB lamentou a saída de Leite, mas adotou tom respeitoso. "A decisão foi lamentada exatamente no momento em que o PSDB está se reconstruindo", disse a sigla, lembrando que o governador votou a favor da fusão com o Podemos pouco antes de se desfiliar.

Lamentamos que essa decisão ocorra exatamente no momento em que o PSDB está se reconstruindo e se fortalecendo para voltar a liderar um projeto nacional de centro, longe dos extremos.

Comissão Executiva Nacional do PSDB