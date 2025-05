Alto-falante com Alexa está com quase R$ 100 de desconto; vale a pena?

O Echo Dot 5ª geração está com um desconto de 21%, custando R$ 361,77 na Amazon. Com seu clássico design em formato de "bolinha", o alto-falante foi o modelo mais comprado pelos leitores do Guia de Compras UOL em 2024. O sucesso deve-se muito aos recursos da assistente de voz Alexa, que proporcionam diversão e ajudam a automatizar a casa.

O dispositivo promete uma boa qualidade de som, termômetro embutido e acelerômetro, para pausar músicas ou desligar alarmes. Também é possível encontrar a versão com relógio. Confira as características e funcionalidades a seguir:

O que diz a Amazon sobre o Echo Dot

Design compacto em formato de esfera;

Som mais alto, nítido e com graves potentes, comparado à geração anterior;

Comandos por toque, como pausar músicas ou desligar alarmes, graças ao acelerômetro embutido;

Termômetro integrado, que informa a temperatura do ambiente (e não a de serviços de meteorologia);

Disponível em versões com ou sem relógio (que exibe horário, temperatura e informações de músicas);

Opções de cores: preto, branco e azul

Funcionalidades da Alexa

Mais do que um alto-falante potente, o Echo Dot tem como atrativo a assistente virtual Alexa. Com ela, é possível criar rotinas e automatizações para diversos dispositivos inteligentes, como lâmpadas, plugues de tomada, televisão, ar-condicionado, robô aspirador e mais.

Dá, por exemplo, para programar as luzes da casa para acenderem e apagarem sozinhas em determinados horários; deixar a intensidade de iluminação mais baixa para quando for assistir a filmes e séries; ou ligar a cafeteira pela manhã para você acordar com o cheirinho do café recém-coado.

O Guia de Compras UOL já falou sobre como configurar algumas dessas rotinas aqui e aqui. Além disso, há muitos comandos de voz diretos que são úteis para o dia a dia, como:

Perguntar a previsão do tempo;

Pedir para tocar sua playlist favorita;

Criar timers e lembretes;

Incluir produtos na sua lista de compras do supermercado;

Fazer chamadas de voz para contatos que também tenham um aparelho Echo.

Echo Dot 5ª geração com relógio aceita comandos por batidinhas na parte superior Imagem: Divulgação

Vale a pena ter um?

O Echo Dot é um aparelho feito para facilitar a rotina e torná-la mais divertida. Como falamos, basta você pedir qualquer coisa que a Alexa atende: pode ser uma música, a previsão do tempo, um timer e até uma piada.

Muito além do entretenimento, o dispositivo é uma chave para você montar sua casa inteligente, controlando luzes, fechaduras e outros aparelhos, seja presencialmente ou à distância, por meio do aplicativo.

Entre os dispositivos com Alexa, o Echo Dot 5 é para quem busca um bom custo-benefício, com som suficientemente potente até para ambientes de tamanho médio, como a sala ou a sacada. O modelo fica ainda mais atrativo com os 21% de desconto na Amazon, válido para compras à vista via Pix.

Conheça modelos que foram sucesso de vendas

*Com informações de texto publicado em 23/12/2024.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.