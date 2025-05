Dupla é condenada por cortar árvore icônica no Reino Unido - Dois homens derrubaram a Sycamore Gap, um sicômoro de cerca de 200 anos que ficou mundialmente conhecido pelo filme "Robin Hood", em 2023. Árvore era uma das mais fotografadas do Reino Unido.Um tribunal inglês condenou nesta sexta-feira (09/05) dois homens pelo corte "deliberado e insensato" de uma das árvores mais emblemáticas do Reino Unido, a chamada Sycamore Gap Tree. O ato provocou indignação em todo o país.

A Corte de Newcastle considerou Daniel Graham, de 39 anos, e Adam Carruthers, 32, culpados criminalmente pela derrubada da árvore em 2023. A dupla, acusada de causar mais de 622 mil libras em danos (R$ 4,6 milhões), está detida. A pena será definida em 15 de julho.

A árvore estava localizada no Parque Nacional de Northumberland, ao lado da Muralha de Adriano — um patrimônio mundial da Unesco no nordeste da Inglaterra. Ela resistiu por cerca de 200 anos no local até ser cortada. Sycamore, ou sicômoro, em português, é uma espécie da família das figueiras.

A Sycamore cresceu em meio a um declive e compunha a paisagem entre duas colinas ao longo da fortificação romana. Ela ganhou ainda mais fama ao aparecer em uma icônica cena do filme estrelado por Kevin Costner Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões, de 1991.

O sicômoro era tomado como um símbolo da Inglaterra e virou atração turística, fotografada por milhões de visitantes ao longo dos anos. Em 2016, venceu o prêmio de Árvore do Ano, concedido pela Woodland Trust.

O National Trust, organização responsável pela preservação do local, afirmou que o corte "chocou pessoas em todo o país e no exterior, demonstrando a forte ligação entre as pessoas e o patrimônio natural".

"O impacto foi especialmente sentido no nordeste da Inglaterra, onde a árvore era símbolo da região e parte da memória afetiva de muitas pessoas", disse um porta-voz.

Ato foi divulgado nas redes sociais

Segundo a promotoria, os acusados usaram uma motosserra para cortar a árvore na noite de 27 de dezembro de 2023. O ato foi filmado por Graham e compartilhado nas redes sociais.

O vídeo recuperado do celular do acusado registra o som da motosserra e da árvore caindo. No dia seguinte, em uma mensagem de voz enviada a Carruthers, Graham comentou: "Viralizou. Está no mundo inteiro. Vai passar no [canal de notícias britânico] ITV News hoje à noite".

"Eles estavam gostando, se divertindo. Essa foi a reação dos autores. Ainda acham que foi engraçado, ou inteligente, ou impressionante", acrescentou o promotor.

Para Gale Gilchrist, da Promotoria da Coroa no Norte da Inglaterra, "em menos de três minutos, Graham e Carruthers destruíram um legado histórico, em um ato deliberado e sem sentido". "Esperamos que a comunidade encontre algum consolo ao ver os responsáveis sendo condenados hoje", afirmou.

"Costumamos ouvir sobre atos de vandalismo insensatos, mas esse termo nunca fez tanto sentido como hoje. Em nenhum momento os dois homens explicaram por que atacaram a árvore — e não há justificativa possível", disse o policial inglês Kevin Waring após a condenação.

O National Trust cultivou 49 mudas a partir de sementes geneticamente idênticas à da árvore, que serão plantadas no inverno em diferentes locais do Reino Unido.

gq/bl (afp, dw, ots)