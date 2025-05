Dólar tem viés de alta com ajustes, de olho em IPCA e notícias sobre EUA e China

O dólar opera com viés de alta no mercado à vista na manhã desta sexta-feira, 9, com ajustes após a forte queda da véspera. Investidores monitoram as notícias sobre as negociações tarifárias envolvendo Estados Unidos e China, que começam neste fim de semana, na Suíça. A alta do petróleo após queda menor que a esperada nas importações chinesas em abril ajuda a limitar a força da divisa americana bem como o recuo do índice DXY do dólar ante outras seis moedas fortes.

O presidente americano, Donald Trump, disse que "uma tarifa de 80% para a China parece correta". "Depende do Scott Bessent", escreveu, ao se referir à reunião que o secretário do Tesouro americano terá com representantes chineses, a partir deste sábado, na Suíça.

A China, por sua vez, anunciou uma ofensiva para combater o contrabando de minerais estratégicos antes de se reunir com os EUA, à medida que a questão de restrições a terras raras poderá ser abordada..

Investidores locais avaliam também a alta do IPCA de abril, pouco acima da mediana das projeções (0,42%), enquanto esperam por discursos de três dirigentes do Federal Reserve, após a manutenção de juros pelo BC americano nesta semana.

O IPCA subiu 0,43% em abril, desacelerando frente à alta de 0,56% em março, segundo o IBGE. No ano, a inflação acumula 2,48%, e em 12 meses, 5,53%, levemente acima dos 5,48% registrados até março.

No noticiário da última hora, a diretora do Federal Reserve (Fed) Adriana Kugler apontou que o mercado de trabalho está próximo do emprego máximo, com a taxa de desemprego próxima de 4,2% no quarto trimestre de 2024.

A Gol convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para 30 de maio de 2025 para deliberar sobre o aumento do capital social mediante a emissão de ações. O preço de emissão deve ser de R$ 0,0002857142 por ação ordinária e de R$ 0,01 por ação preferencial.

A Companhia Paranaense de Energia anunciou a aprovação de uma nova estrutura de capital e política de dividendos, com foco em garantir uma distribuição de lucros equilibrada e sustentável. As mudanças buscam conciliar retorno aos acionistas, solidez financeira, necessidades de caixa e oportunidades de investimento.

Na quinta, 8, o dólar à vista caiu 1,46%, fechando a R$ 5,6613, ainda acumulando leve alta de 0,11% na semana. Em maio, o dólar recua 0,27% e já mostra queda de mais de 8% no ano.