Diretora do Fed alerta que tarifas podem reduzir produtividade e alimentar a inflação

Por Howard Schneider

PALO ALTO (Reuters) - Os desdobramentos da política comercial do presidente norte-americano, Donald Trump, podem reduzir a produtividade dos EUA e possivelmente exigir taxas de juros mais altas para conter a inflação em uma economia menos eficiente, disse a diretora do Federal Reserve Lisa Cook, nesta sexta-feira.

"Espero ver um entrave na produtividade no curto prazo decorrente das recentes mudanças na política comercial e da incerteza relacionada", disse Cook em comentários preparados para uma apresentação em uma conferência econômica na Hoover Institution da Universidade de Stanford.

A incerteza em relação aos planos de Trump pode desestimular o investimento, disse Cook, enquanto o aumento do custo de bens intermediários e equipamentos importados também pode atrasar projetos que, de outra forma, aumentariam a produtividade.

"A incerteza em relação à política comercial provavelmente reduzirá o investimento das empresas à frente. No momento, as empresas não sabem o nível final e a incidência das tarifas ou sua duração", disse Cook. "Os custos mais altos de materiais e componentes importados também podem fazer com que as empresas adiem ou reduzam seus planos de investimento."

Um menor investimento de capital "pode levar a uma inovação e adoção tecnológica mais lentas e a uma menor eficiência geral", disse ela, enquanto barreiras comerciais mais altas podem "sustentar empresas menos eficientes" e tornar a economia menos competitiva.

A desorganização no fornecimento pode criar mais ineficiência, disse Cook.

A inteligência artificial poderia aumentar a produtividade, disse ela, e ainda não está claro qual será o resultado líquido ao longo do tempo.

Ela disse que as tarifas, por si só, poderiam reduzir a produção potencial. Assim como os recentes ganhos de produtividade ajudaram a impulsionar o crescimento e a reduzir a inflação nos EUA, "uma redução no Produto Interno Bruto potencial significa menos folga na economia, o que, por sua vez, significa maior pressão inflacionária" e, possivelmente, taxas de juros mais altas, disse ela.