Sob Lula, entidades suspeitas arrecadam 253% mais via descontos do INSS

As 31 entidades que possuíam acordos com o INSS para realizar descontos em folha de aposentados e são suspeitas de fraudes tiveram um aumento de 253% de arrecadação entre o último ano do governo de Jair Bolsonaro e o segundo ano do governo Lula, segundo projeção da CGU (Controladoria-Geral da União).

O que aconteceu

Dados apontam que a arrecadação dessas entidades saltou de R$ 702 milhões em 2022 para cerca de R$ 2,5 bilhões em 2024. Os números foram levantados pela Controladoria-Geral da União a partir dos dados das folhas de pagamentos do INSS desde 2016 ao primeiro trimestre de 2024. A partir destes dados, a controladoria fez uma estimativa de arrecadação para 2024 de todas as entidades que possuíam acordos com o INSS.

Auditoria identificou que "campeãs" de arrecadação concentraram 84,6% dos valores descontados. Segundo a CGU, 11 das 31 entidades com acordos arrecadaram R$ 1,1 bilhão em 2023. O total arrecadado naquele ano por todas as entidades com acordos com o INSS chegou a R$ 1,3 bilhão.

Entidades não comentaram. As associações foram procuradas pela reportagem para comentar, mas não se manifestaram. O espaço está aberto.

Acordos suspensos e bloqueio de bens. Após a Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, todos os acordos das entidades com o INSS foram suspensos. O governo anunciou que deve devolver os recursos aos afetados, além de pedir o bloqueio de bens de associações em que foram identificadas empresas de fachada e fortes indícios de pagamento de propina.

Sem descontos antes de 2023

Destas 11 associações com maior arrecadação, apenas duas realizam descontos em folha de aposentados desde 2016. Trata-se do Sindnapi, que tem um irmão do presidente Lula como vice-presidente, e da Contag. Ainda assim, a arrecadação das duas disparou justamente no governo Lula 3.

A arrecadação da Contag cresceu ano a ano desde 2016 e saltou de R$ 339,9 milhões naquele ano para R$ 451 milhões em 2024. No último ano de Bolsonaro, em 2022, a Contag havia arrecadado R$ 408,5 milhões. No primeiro ano de Lula, em 2023, haviam sido R$ 426,9 milhões

A arrecadação do Sindnapi também aumentou consideravelmente. Foi de R$ 17,8 milhões em 2016 para R$ 63,3 milhões em 2022, R$ 90,5 milhões em 2023 e R$ 104,1 milhões em 2024.

Além disso, a CGU identificou que, das 11 entidades campeãs de descontos, três começaram a arrecadar dinheiro de aposentados via desconto direto apenas no terceiro governo Lula. Trata-se da CBPA (Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura), da MasterPrev e da Apdap Prev, que não arrecadaram nada entre 2016 e 2022.

No caso da MasterPrev, ela não arrecadou nada em 2023 também, mas, segundo projeção da CGU, teria uma arrecadação de R$ 99 milhões em 2024. Já a CBPA arrecadou R$ 57,9 milhões em 2023 e R$ 164,7 milhões em 2024. A Apdap Prev arrecadou R$ 41,8 milhões em 2023 e R$ 87,6 milhões em 2024.

A CGU analisou aumento nos pedidos de exclusão de descontos, entrevistou beneficiários e visitou oito entidades. Após avaliar o cenário, a controladoria encaminhou todas as conclusões ao INSS e recomendou a suspensão imediata de descontos de oito entidades (Unaspub, Ambec, AAPB, CBPA, Conafer, ABSP/Aapen, Sindnapi/FS e AAPPS Universo). Como revelou o UOL, esta e outras recomendações da CGU foram ignoradas pela direção do órgão no ano passado.

Na auditoria, a CGU também identificou que outras seis entidades tiveram um boom nos descontos entre 2018 e 2019. No mesmo período, também foi registrado um aumento de reclamações por descontos indevidos. Diante destes casos, porém, o Ministério Público Federal no Paraná emitiu uma recomendação ao INSS que acabou levando à suspensão dos descontos de quatro associações em 2019.

As 11 entidades líderes em descontos tiveram os contratos suspensos por ordem judicial na Operação Sem Desconto. Depois da operação, o governo mandou suspender todos os acordos com o INSS. A Justiça também mandou afastar o então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e outros quatro dirigentes da autarquia.

Demissão de ministro. Carlos Lupi, que era então chefe da Previdência, acabou pedindo demissão após desgaste e críticas a suas declarações durante a crise. O número 2 dele, Wolney Queiroz, assumiu o cargo no início deste mês.

Outros lados

Após a operação da PF ser deflagrada em todo o país, as entidades divulgaram os seguintes posicionamentos: