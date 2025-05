De Chicago a Chiclayo: Peru festeja eleição de Leão como a de seu 1º papa

A eleição de Robert Prevost como papa gerou comoção em todo o Peru, com declarações da presidente do país, comemoração nas ruas e muitos memes. Nascido norte-americano, Leão 14 morou 20 anos no país e tem cidadania peruana desde 2015.

O que aconteceu

Houve buzinaço e gritos de "Peru" e "O papa é chiclayano". Fiéis se reuniram em frente à Catedral de Chiclayo, onde Prevost atuou como bispo, para comemorar. Edinson Farfán, seu sucessor no cargo, contou que os pratos peruanos favoritos do novo papa são o arroz com cabrito e o arroz com pato. "Ele é muito peruano", disse. Prevost, que viveu mais de 20 anos no país, citou a cidade em seu primeiro discurso como papa.

Permitam-me algumas palavras em espanhol: uma saudação a diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou seu bispo, compartilhou sua fé e deu muito para ser a igreja fiel de Jesus Cristo.

Leão 14

Fiéis comemoram a escolha de Robert Prevost como novo papa em Chiclayo, no Peru Imagem: Diego Torres Menchola - 8.mai.25/Reuters

Nas redes, o clima de festa incluiu a saudação à cidade em seu primeiro discurso como pontífice. "O papa saudando Chiclayo em espanhol e em nenhum momento falou inglês, um ídolo", diz um post. Em outro, um restaurante faz propaganda: "Aqui comeu o papa. A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebo) estampou uma camiseta da seleção peruana com o nome do novo papa.

El Papa saludando a Chiclayo en español y en ningún momento habló in inglich, un ídolo pic.twitter.com/0vk6L1gkot ? silvina ??? (@Silv_pqd) May 8, 2025

Se creen pendejos en Chiclayo pic.twitter.com/2il6EaWi8T ? (@AlePinto_17) May 8, 2025

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebo) estampou uma camiseta da seleção peruana com o nome do novo papa.

De Chiclayo al Mundo pic.twitter.com/7DDNiLTII1 ? CONMEBOL Copa América?? (@CopaAmerica) May 8, 2025



Memes mostram Prevost comendo ceviche e tomando Inka Kola. Imagens geradas por inteligência artificial inundaram as redes unindo o papa e símbolos religiosos aos itens mais populares do país. Em uma delas, o papa aparece segurando um chifle (banana frita em formato arredondado e achatado) no lugar de uma hóstia. Em outra, cardeais preparam anticuchos, espetinhos de coração de vaca comuns no Peru.

Uma imagem papamóvel como tuktuk, comum no interior do país, viralizou. Além de um vídeo de freiras tocando cumbia peruana. Até as papas (batatas) geraram piada: em uma lista de papas del Peru (batatas do Peru), aparece Leão 14.

Comenzaron las celebraciones por la elección del papa.

MI PAS MI PAIS #PapaPeruano #Chiclayo pic.twitter.com/apn3y4wSOf ? Osquitar Shakur ? (@kniferules) May 8, 2025

El Perú aporta una nueva variedad de Papa al mundo



habemus papa tiene DNI chiclayo mi pais humoe blanco pic.twitter.com/1Qv1w1FFp0 ? Miky Torres ?? (@mikytorres) May 8, 2025

Nas redes, papamóvel ganha ares peruanos em versão tuktuk, veiculo muito usado no interior do país Imagem: Redes sociais - 08.mai25

Em imagem gerada por IA, cardeais preparam anticuchos, espetinhos de coração de vaca comuns no Peru Imagem: Redes sociais - 08.mai.25

"Sua opção pelo Peru não foi apenas formal, mas profundamente espiritual e humana". A afirmação é da presidente Dina Bouluarte, em pronunciamento oficial. "Escolheu ser um de nós, viver entre nós e levar em seu coração a fé, a cultura e os sonhos dessa nação", disse.

Órgãos oficiais divulgaram documentos. O controle migratório (Migraciones) publicou nas redes sociais uma imagem do documento de naturalização do novo papa, e o Ministério da Saúde publicou uma nota indicando que Prevost está inscrito no sistema de saúde pública peruano.

"Coração próximo aos pobres", afirmou a CEP (Conferência Episcopal Peruana). Prevost foi vice-presidente da instituição quando era bispo de Chiclayo. "Conhecemos seu coração próximo aos pobres, seu espírito de serviço e seu compromisso com a Igreja", declarou em nota o monsenhor Carlos García Camader, presidente da CEP.



Embaixada dos EUA no Peru destacou a "alegria compartilhada" entre os dois países. "Saudamos a nomeação do novo pontífice Leão 14. Uma celebração para os católicos do mundo, e uma alegria especialmente compartilhada entre o povo estadunidense e peruano. De Chicago para Chiclayo."