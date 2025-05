CSN vê demanda por aço ainda aquecida no Brasil, tentará segurar preços ante importação

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - A CSN está vendo uma boa demanda por aço no Brasil no atual trimestre e vai procurar replicar a estratégia comercial adotada no início do ano, em que elevou os preços de planos em 3,2%, afirmou o diretor comercial, Luis Fernando Martinez, nesta sexta-feira.

"A demanda está boa, não é questão de preço que vai resolver (importação elevada)", disse Martinez em conferência com analistas sobre os resultados da companhia publicados na noite da véspera.

"Vamos segurar o máximo os preços para não perder rentabilidade...Vamos ter preços relativamente estáveis, com viés para cima no segundo trimestre", afirmou o executivo.

No primeiro trimestre, a CSN conseguiu elevar a margem Ebitda na operação de siderurgia de 4,3% um ano antes para 7,9%.

Em aços longos, disse Martinez, a CSN teve que reduzir seus preços em 5% no primeiro trimestre diante de "competição mais forte nesse segmento".

O executivo afirmou que "beira a irresponsabilidade" a falta de medidas de defesa comercial do Brasil em relação ao elevado nível de importações de material siderúrgico vindo principalmente da China.

Martinez defendeu a renovação do atual sistema de cota/tarifa, criado pelo governo federal ano passado, mas com aplicação de sobretaxa de 25% sobre todos os produtos siderúrgicos e não apenas sobre alguns, como forma também de coibir importações desviadas que se aproveitam de adição de boro na composição da liga para não se enquadrarem em produtos que taxados.