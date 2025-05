Copa do Brasil Feminina tem confrontos da primeira fase definidos

De volta ao calendário oficial do futebol feminino após hiato de nove anos, a Copa do Brasil teve os confrontos e mandos de capo da primeira fase sorteados nesta sexta-feira (9), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A competição com 65 times (Séries A1, A2 e A3 do Campeonato Brasileiro) começa no próximo dia 21 de maio e a decisão do título ocorrerá em 19 de novembro. Times da elite do futebol feminino como Corinthians, Ferroviária, São Paulo Internacional e Cruzeiro estrearão apenas na terceira fase.

A Copa do Brasil feminina terá ao todo oito fases, todas com partidas únicas (mata-mata). No caso de empate, a definição ocorrerá em cobrança de pênaltis. O torneio terá início com a fase preliminar: um único embate, entre Juventude-SE e Paraíso-RO (jogo representante do Grupo 1). O vencedor se juntará a outros 31 times na primeira fase, todos oriundos da Série A3 do Brasileirão.

Na segunda fase, além das 16 equipes classificadas na primeira etapa, entrarão os 16 times da Série A2 (segunda divisão). Quem avançar disputará a terceira fase juntos com 16 times da Série A1 o Brasileirão. Os classificados irão às oitavas de final. O torneio seguirá com quartas, semifinais até chegar à final.

A última edição da Copa do Brasil feminina ocorreu em 2016, quando o Audax/Corinthians levantou a taça após derrotar o São José-SP por 5 a 3 (placar agregado).

A CBF divulgará nos próximos dias as datas, horários e locais das partidas.

Confrontos

FASE PRELIMINAR

Grupo 1 - Juventude-SE e Paraíso-RO

PRIMEIRA FASE

Grupo 1 (vencedor)

Grupo 2 - Ipojuca (PE)* x Atlético (BA)

Grupo 3 - Toledo (PR)* x Brasil de Farroupilha (RS)

Grupo 4 - Pinda Ferroviária (SP)* x São Raimundo (RR)

Grupo 5 - Realidade Jovem (SP)* x Recanto (AM)

Grupo 6 - Ceará (CE)* x Rolim de Moura (RO)

Grupo 7 - Tuna Luso (PA)* x CRESSPOM (DF)

Grupo 8 - Operário (MT)* x Prosperidade (ES)

Grupo 9 - Mixto (PB)* x Operário (MS)

Grupo 10 - Vila Nova (GO)* x Atlético Piauiense (PI)

Grupo 11 - Doce Mel (BA)* x Iape (MA)

Grupo12 - Tarumã (AM)* x Juventude (SE) ou Paraíso (TO)

Grupo 13 - Criciúma (SC)* x Pérolas Negras (RJ)

Grupo 14 - Ypiranha (AP)* x Galvez (AC)

Grupo 15 - UDA (AL)* x Coritiba (PR)

Grupo 16 - Manaus (AM)* x Guarani de Paripueira (AL)

Grupo 17 - Itabirito (MG)* x União (RN)

* Os clubes sinalizados com asterisco são os mandantes dos jogos