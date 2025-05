Em vídeo, aliado se referia à posse de Trump, e não à comissão no Brasil

Um vídeo compartilhado nas redes sociais como se fosse recente engana ao insinuar que um suposto conselheiro de Donald Trump teria dito que "amanhã acontecerá algo muito importante" para o Brasil e os Estados Unidos.

O homem que aparece nas imagens é o presidente de uma organização conservadora dos EUA. No vídeo, gravado em janeiro, ele se refere à posse de Trump para seu segundo mandato como presidente.

Os posts enganosos tentam dar a entender que a cena estaria relacionada à visita de uma comissão do governo norte-americano ao Brasil nesta semana.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

"URGENTE Conselheiro de Trump diz a Bolsonaro: o que vai acontecer amanhã será MUITO importante Veja o VÍDEO!", diz o texto da publicação, feita na segunda.

A postagem contém o vídeo de uma pessoa falando em inglês, com uma outra fazendo a seguinte tradução simultânea para o português: "Eu quero que vocês saibam que o que vai acontecer amanhã não é só muito importante para os EUA, mas também para o Brasil". Não há qualquer referência sobre a data ou ao local onde as cenas foram gravadas.

Por que é distorcido

Vídeo foi publicado em janeiro. As imagens utilizadas pelas publicações enganosas remetem ao perfil de Guilherme Todeschini, candidato a vereador pelo PL em Porto Alegre em 2024. Ele publicou o conteúdo original em 20 de janeiro e destacou que o homem que aparece na filmagem é Jim Pfaff, presidente da organização conservadora The Conservative Caucus e apoiador de Trump. Todeschini também explicou que o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) é quem faz a tradução simultânea (aqui e abaixo).

Pfaff se referia à posse de Trump. Uma busca no Google pelos nomes de Pfaff e de Van Hattem (aqui) leva a reportagens sobre um encontro entre deputados brasileiros e o líder conservador em Washington. Jair Bolsonaro também participou do evento via videoconferência (aqui e abaixo). A reunião ocorreu no dia 19, véspera da posse de Trump para seu segundo mandato como presidente (aqui). Portanto, quando Pfaff fala da importância do dia de "amanhã", refere-se à mudança na Casa Branca.

Deputados brasileiros que estão em Washington participaram de uma reunião neste domingo (19) com o presidente do Conservative Caucus, um bloco conservador dos EUAs, Jim Pfaf. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi incluído no encontro por uma chamada de vídeo.



@juliachaib pic.twitter.com/pGNKj4JSct -- Folha de S.Paulo (@folha) January 20, 2025

Comitiva do governo dos EUA chegou ao Brasil nesta semana. O grupo, liderado por David Gamble, chefe interino da Coordenação de Sanções do governo dos EUA, desembarcou em Brasília para uma série de reuniões para discutir sobre organizações criminosas transnacionais, conforme divulgou a embaixada norte-americana no Brasil (aqui). O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que a comissão trataria de punições a autoridades brasileiras, mas foi desmentido pelo governo Trump (aqui).

Viralização. Até hoje, uma postagem no Instagram tem mais de 16,5 mil curtidas.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e Reuters.

