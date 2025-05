Como usar a IA do celular para apagar pessoas e objetos das suas fotos

Já faz algum tempo que a Inteligência Artificial (IA) saiu dos laboratórios de pesquisa e dos filmes de ficção científica para caber na palma da nossa mão, sendo útil para tarefas práticas e também divertidas nos celulares.

Nos primeiros smartphones com câmeras lançados no mercado, as opções de edição de imagem eram bem básicas, como recorte, rotação e ajustes de brilho e contraste. Com o passar do tempo, aplicativos começaram a introduzir ferramentas mais avançadas, incluindo opções de retoque para disfarçar imperfeições.

Recentemente, avanços em IA e o aumento do poder de processamento dos smartphones nos trouxeram a praticidade de recursos "mágicos", como a remoção inteligente de partes indesejadas da cena — capaz de apagar objetos ou pessoas, preenchendo o espaço vazio com informações visuais plausíveis que conversem com o restante da imagem.

Edição feita em um Samsung Galaxy S25 Ultra Imagem: Marcella Duarte/UOL

Como funciona?

O processo geralmente envolve as seguintes etapas:

Seleção do objeto: o usuário seleciona o objeto ou a pessoa que deseja remover da foto, seja tocando diretamente na tela, desenhando um círculo ao redor ou utilizando ferramentas de pincel. Em alguns casos, a IA pode identificar automaticamente objetos que considera intrusivos e sugerir sua remoção.

Análise: a IA analisa os pixels ao redor da área a ser apagada, examinando padrões, texturas, cores e iluminação do plano de fundo para entender seu contexto.

Preenchimento: algoritmos preenchem o espaço deixado pelo objeto removido, da forma mais coerente possível com o restante da imagem.

Quais celulares permitem apagar objetos e pessoas das fotos?

Apesar de ainda soar muito futurista ou caro, diversos modelos de smartphones já possuem o recurso "apagador de objetos" disponível nativamente no editor ou na própria galeria do aparelho — ou seja, sem necessidade de baixar qualquer outro aplicativo.

O Galaxy A35, da Samsung, é um dos mais baratos do mercado que oferecem a funcionalidade de apagador de objetos (que também está presente em modelos mais avançados da linha A e S).

Para usar, abra a galeria, selecione a foto, toque no ícone de edição, depois em "Mais opções" (três pontos) e em "Apagador de objetos". Selecione a área desejada e toque em "Apagar".

Já a Motorola utiliza tecnologia do Google Fotos, que é o app de galeria dos aparelhos da marca, para editar as imagens. Basta abrir a foto que deseja editar, tocar em "Editar" e procurar pela opção "Borracha mágica".

A Apple também tem sua própria Inteligência Artificial para apagar coisas nos iPhones, disponível no iOS 18.1 ou superior.

Abra o app Fotos, selecione a foto que deseja editar e toque no botão "Editar" (três risquinhos) no canto superior direito. Por fim, toque em "Limpeza" na barra de ferramentas inferior (ícone de borracha, à direita).

Outra empresa que tem um recurso nativo para apagar pessoas e objetos é a Realme. Em modelos como o 14, o GT6 e o GT7 Pro, é preciso abrir a foto desejada e clicar em: 'Editar', 'Editar com Inteligência Artificial' e 'Apagar com IA'.

Mais uma marca chinesa que oferece opção de remover facilmente objetos é a Oppo, em modelos como o Reno 13F: basta escolher a foto, circular o objeto e dar o comando para a remoção.

