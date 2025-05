Commerzbank supera previsões de lucro e receita no 1º trimestre

O Commerzbank, segundo maior banco da Alemanha, obteve lucro líquido de 834 milhões de euros no primeiro trimestre de 2021, maior do que o ganho de 747 milhões de euros apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 9. O resultado ficou bem acima da previsão de analistas, de 698 milhões de euros, de acordo com consenso fornecido pelo próprio banco.

A receita total aumentou 12% na mesma comparação, a 3,07 bilhões de euros, também superando o consenso do mercado, de 2,95 bilhões de euros. Apenas a receita com juros somou 2,07 bilhões de euros.

Em fevereiro, o Commerzbank anunciou um amplo plano de reestruturação que prevê o corte de 3.900 empregos até o fim de 2027, representando cerca de 9% do seu quadro de funcionários.

*Com informações da Dow Jones Newswires