Com Putin, Lula critica Trump e diz que tarifaço joga por terra respeito à soberania dos países

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em encontro com o homólogo da Rússia, Vladimir Putin. De acordo com Lula, as últimas decisões anunciadas pelo norte-americano "jogam por terra" a ideia do livre comércio, fortalecimento do multilateralismo e, muitas vezes, o respeito à soberania dos países.

"As últimas decisões anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos de taxação de comércio com todos os países do mundo de forma unilateral joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo e joga por terra muitas vezes o respeito à soberania dos países que temos que ter", disse o petista em trecho divulgado durante encontro com Putin nesta sexta-feira, 9, na Rússia.

Lula afirmou que sua visita ao país é para "estreitar e refazer com mais força" a parceria estratégica entre Brasil e Rússia.

Ele disse que o Brasil tem interesses políticos, comerciais, culturais e científicos e tecnológicos com a Rússia. "Temos a chance de, neste momento histórico, fazer com que nossa relação comercial possa crescer muito", disse o chefe do Executivo.

Na fala, o presidente citou que Brasil e Rússia têm um fluxo comercial de aproximadamente US$ 12,5 bilhões. Porém, ponderou que é um fluxo comercial "bastante deficitário" para o Brasil. "Mas entendemos que o potencial de crescimento é muito grande", completou.

De acordo com Lula, o Brasil tem interesse em discutir as áreas da defesa, espacial, tecnológica e, sobretudo, energética. Além disso, "temos muito interesse em tentar estabelecer uma relação com a Rússia nas pequenas usinas nucleares".