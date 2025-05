China enfatiza oposição à imposição 'abusiva' de tarifas pelos EUA à véspera de negociações

O ministro do Comércio da China, Wang Wentao, enfatizou nesta sexta-feira, 9, que o país se opõe "firmemente à imposição abusiva das chamadas 'tarifas de reciprocidade' pelos Estados Unidos e já adotou medidas contundentes em resposta". As negociações comerciais de "alto nível" com os norte-americanos, que se iniciam no sábado, 10, foram resultados de "avaliação abrangente" pelo governo, segundo comunicado.

"A posição da China é consistente: sua determinação em salvaguardar seus interesses de desenvolvimento não mudará, assim como seu compromisso em defender a justiça e a equidade internacionais e manter a ordem econômica e comercial global", diz o texto.

O comunicado foi publicado após um encontro de Wentao com o ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia, Maxim Reshetnikov.

De acordo com o ministério da China, os dois discutiram a proteção de investimentos entre os dois países, fortalecimento da cooperação econômica, comercial e de investimentos, e medidas para "lidar com as tarifas de reciprocidade impostas pelos EUA".

Reshetnikov, por sua vez, destacou que a "cooperação mutuamente benéfica entre Rússia e China não é direcionada contra terceiros e está alinhada com os interesses fundamentais de ambos os países", diz o comunicado.

A pasta avalia que, nos últimos anos, o comércio bilateral tem se mostrado "resiliente", e endossa que as nações aprofundem "ainda mais a cooperação industrial, expandir os investimentos bilaterais e cultivar novos motores de crescimento".