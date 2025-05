Caspa não tem cura, mas certos hábitos podem diminuir seu aparecimento

Você já passou por aquele momento em que, ao coçar a cabeça, viu um monte de floquinhos brancos caindo do cabelo? Não precisa entrar em pânico, é só caspa, ou cientificamente falando, dermatite seborreica.

Ela é causada por uma inflamação na pele gerada pelo aumento da produção de sebo com a participação do fungo Malassezia pachydermatis sp., que causa vermelhidão, coceira e descamação.

Geralmente aparece em áreas com maior oleosidade pela presença de glândulas sebáceas, como couro cabeludo, sobrancelha, tórax, orelhas, canto do nariz e dobras. Embora de origem genética, o problema pode se agravar com o clima seco, estresse, uso de água muito quente, bebida alcoólica e até alimentação rica em açúcares e gorduras.

Hormônios e medicamentos como antibióticos, corticoides e testosterona também podem agravar a oleosidade, dando origem à dermatite.

Quando não controlada, pode apresentar feridas no local e cair na roupa em forma de flocos brancos, levando ao desconforto e constrangimento.

Apesar de ainda não ter cura, a caspa não é contagiosa e pode afetar homens e mulheres de todas as idades.

Cuidados importantes

Imagem: Thinkstock

A mudança de alguns hábitos contribui para uma melhora significativa do quadro. Veja:

Lavar os cabelos diariamente: Embora exista esse mito, lavar a cabeça todos os dias não causa caspa, embora essa frequência deva levar em consideração o tipo de cabelo e a oleosidade do couro cabeludo. Quanto mais oleoso, mais frequente deve ser a lavagem. Muitos tratamentos consistem em lavar diariamente a cabeça com água morna para diminuir o aparecimento da dermatite.

Usar produtos adequados: Existem produtos específicos que podem minimizar os incômodos, como o xampu anticaspa e cetoconazol. Leia as instruções de uso antes de aplicar.

Lavagem correta do cabelo: Deve-se evitar água quente, porque destrói as barreiras de proteção da pele. É importante ainda utilizar o xampu no couro cabeludo, e o condicionador ou máscara somente nas pontas dos fios, além de retirar o excesso de umidade com a toalha, sem torcer ou abafar, optando pela secagem natural.

Exposição química e térmica: Descoloração, alisamento e o uso de secador todos os dias pode provocar inflamações no couro cabeludo. Quando necessário, utilize um protetor térmico e seque com a distância de um palmo dos fios.

Manipulação da cabeça: A caspa está ligada também ao aumento de estresse, com o consequente comprometimento da resposta imunológica do organismo. Coçar com as unhas pode levar bactérias que encontram ambiente propício para formar novas lesões. Com a imunidade baixa, o risco de adquirir diferentes doenças aumenta.

Apesar de todas essas dicas, cada caso é um caso, e a recomendação é procurar um dermatologista. O especialista avaliará o quadro a fim de traçar o melhor plano para combater os sintomas da caspa.

Vale lembrar que a dermatite seborreica é considerada uma doença crônica. Isso significa que a inflamação pode contar com períodos de melhora e de piora dos sintomas. Observar hábitos que influenciam cada pessoa também é eficaz para diminuir as ocorrências.

*Com informações de reportagens publicadas em 03/08/2024 e 20/02/2024