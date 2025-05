Casa Branca: Trump não reduzirá unilateralmente tarifas e quer concessões da China

A secretária de Comunicação da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta sexta-feira, 9, que os Estados Unidos precisam ver concessões da China nas negociações de amanhã e que o presidente americano, Donald Trump, não irá reduzir unilateralmente as tarifas sobre Pequim.

Segundo Leavitt, a redução de 80% das tarifas sobre a China foi "um número que Trump divulgou" e enfatizou que a possível atenuação não será uma concessão.

"O acordo com o Reino Unido foi o primeiro de muitos e os EUA estão trabalhando para conseguir o melhor acordo com a China", disse ela em coletiva de imprensa, sinalizando que Trump se comprometeu com a tarifa básica de 10%, inclusive para a Grã-Bretanha.

A secretária de Comunicação rechaçou questionamentos dos jornalistas de que o presidente não estaria seguindo as regras de conflito de interesses em criptomoedas, devido ao seu envolvimento e de sua família com o setor, e enfatizou que "é ridículo que Trump faça qualquer coisa para seu próprio benefício".

Sobre o conflito entre a Índia e o Paquistão, Leavitt pontuou que Trump quer ver uma desescalada das tensões e que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, está olhando atentamente para a questão.

"Trump está animado para sua visita ao Oriente Médio na semana que vem", reiterou ela. O republicano visitará a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Catar.