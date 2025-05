Cardeal Prevost colocou a cabeça entre as mãos conforme o papado se aproximava

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Quando o cardeal norte-americano Robert Prevost percebeu, durante o conclave secreto, que poderia ser eleito o próximo papa, ele colocou a cabeça entre suas mãos diante da perspectiva assustadora de liderar a Igreja de 1,4 bilhão de membros, disse um cardeal nesta sexta-feira.

O cardeal Joseph Tobin, de Nova Jersey, um dos outros 132 clérigos trancados dentro da Capela Sistina com Prevost para o conclave, disse que olhou para o futuro papa durante uma das últimas votações.

"Dei uma olhada em Bob, porque seu nome estava circulando e ele estava com a cabeça entre as mãos", disse Tobin, usando o apelido de Prevost.

"Eu estava rezando por ele, pois não conseguia imaginar o que acontece com um ser humano quando se depara com algo assim."

"E quando ele aceitou, foi como se tivesse sido feito para isso", disse Tobin.

"Qualquer angústia foi resolvida. Acho que... Deus havia deixado algo claro e ele concordou com isso."

Tobin estava falando em uma coletiva de imprensa com seis outros cardeais, em seus primeiros comentários públicos desde a eleição de Prevost como papa Leão 14 na noite de quinta-feira.

Leão, uma figura amplamente desconhecida no cenário mundial, é um ex-missionário norte-americano no Peru que foi uma autoridade sênior do Vaticano nos últimos dois anos.

Os cardeais ofereceram pequenas percepções sobre o processo secreto do conclave e até brincaram com a comida.

Eles também especularam sobre como Leão, o primeiro papa dos EUA, poderia se envolver com o presidente Donald Trump.

O cardeal de Nova York, Timothy Dolan, disse que não achava que a nacionalidade de Prevost "tivesse muito peso" na decisão dos cardeais.

"Não deveríamos ficar surpresos ao ver o papa Leão como um construtor de pontes", disse Dolan.

"Será que ele vai querer construir pontes com Donald Trump? Imagino. Mas ele vai querer construir pontes com o líder de cada nação."

O falecido papa Francisco foi um crítico ferrenho de Trump, dizendo no início deste ano que o plano do presidente de deportar milhões de migrantes nos EUA era uma "desgraça".

Perguntados se Leão agirá como Francisco e criticará abertamente as políticas do governo Trump, os cardeais hesitaram.

"Estávamos procurando alguém que seguisse o caminho de Francisco, mas não estávamos procurando uma fotocópia", disse o cardeal Robert McElroy, de Washington.

O cardeal Wilton Gregory, antecessor de McElroy em Washington, agora emérito, disse que era importante dar a Leão "espaço para crescer no cargo". Gregory acrescentou brincando: "Ele nunca foi papa antes".