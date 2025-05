Cardeal de Nova York diz que novo papa buscará "construir pontes" com Trump

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O cardeal de Nova York Timothy Dolan disse nesta sexta-feira que acredita que o novo pontífice norte-americano, o papa Leão, buscará construir pontes com todos os líderes mundiais, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Será que ele vai querer construir pontes com Donald Trump? Suponho que sim. Mas ele vai querer construir pontes com líder de todas as nações", afirmou Dolan aos repórteres em seus primeiros comentários públicos desde a eleição de Leão.

(Reportagem de Joshua McElwee)