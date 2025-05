BV tem lucro de R$480 mi no 1º tri com ROE em 16%

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O BV encerrou o primeiro trimestre com lucro líquido recorrente de R$480 milhões, uma alta de quase 50% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo banco, que tem o grupo Votorantim e o Banco do Brasil como sócios.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROAE) permaneceu no topo histórico de 16%, registrado também no quarto trimestre do ano passado. Um ano antes, o ROAE era 10%.

"Esse é o novo patamar estrutural do banco", afirmou o diretor financeiro do BV, Ronaldo Helpe, à Reuters, destacando que ele traduz o estágio de maturidade das avenidas estratégicas do banco, de rentabilizar ainda mais o core, a diversificação de linhas de negócios e banco relacional.

"À medida que o BV mude de patamar em cada um desses, eventualmente, pode ter uma nova mexida estrutural desse ROE, mas nesse momento eu enxergo mais nesse patamar", afirmou.

A carteira de crédito ampliada cresceu 2,1% ano a ano, para R$90,4 bilhões no final de março. Se excluído o efeito da venda de carteira por meio de emissão de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) no quarto trimestre, a expansão seria de 5,8%.

O financiamento a veículos leves usados, segmento no qual o BV é líder há mais de 12 anos, aumentou 1,8%. Mas, se excluído o efeito do FIDC, teria crescido 9,3%.

Helpe trabalha com um cenário de desaquecimento no crescimento do crédito, acompanhando o setor como um todo, dado o patamar das taxas de juros no país. Na quarta-feira, o Banco Central elevou a Selic para 14,75% ao ano, maior nível em quase 20 anos.

"Dada essa trajetória de taxa de juros, potencialmente, vai ser um crescimento menor, de fato, do que o que a vimos ano passado", afirmou o executivo, acrescentando, contudo, que não enxerga nada que o preocupe em termos de inadimplência.

"O BV já aprovou a resiliência do seu modelo de negócio, do seu portfólio... Uma casa de crédito com garantia, acaba tendo uma volatilidade em inadimplência menor do que do mercado de crédito sem garantia", disse, reforçando que o banco segue atento, mas que hoje não tem nada estrutural que preocupe.

No primeiro trimestre, a inadimplência acima de 90 dias do BV ficou em 4,9%, estável ano a ano. O custo do crédito caiu 8%, para R$868 milhões.

O BV encerrou março com um índice de Basileia de 15,4%, com o capital nível I em 13,8% e o capital principal em 12,1%.