Brasil negocia com China construção de ferrovia para interligar costa do Peru à Bahia, diz Tebet

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil está em diálogo com a China para a construção de uma rota de ligação entre os oceanos Pacífico e Atlântico, saindo do porto de Chancay, no Peru, e percorrendo o território brasileiro até a costa da Bahia, disse nesta sexta-feira a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

Em entrevista à Carta Capital, Tebet afirmou que o diálogo está em nível técnico e que um empreendimento desse tipo pode levar de cinco a oito anos para entrar em operação.

“A ideia é fazer um traçado por baixo, pegando a região do Acre, descendo, podendo passar por Tocantins e chegar até a Bahia”, disse.

O plano prevê que o chamado Corredor Bioceânico seja interligado à Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), chegando ao porto de Ilhéus.

De acordo com a ministra, o empreendimento seria uma alternativa a uma rota que já está em construção pelos governos do Brasil e o Peru, que escoará produtos por rodovias e hidrovias.

“(A ferrovia) não é um impeditivo para essa rota, que começa (a operar) neste ano. Mas será algo extraordinário no sentido de desenvolvimento econômico para o interior do Brasil, para as regiões mais pobres. A ferrovia é mais sustentável, mais segura, mais barata”, disse.

Tebet acompanhará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em visita oficial à China nos próximos dias.

(Por Bernardo Caram)