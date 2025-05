Bolsas da Europa sobem com esperança de alívio nas tensões comerciais EUA-China

Por Sergio Caldas

São Paulo, 09/05/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, com investidores esperançosos de que os EUA consigam avançar em negociações tarifárias com a China, no fim de semana, depois de fecharem um acordo comercial com o Reino Unido.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,45%, a 538,07 pontos. Apenas o subíndice de petróleo e gás tinha alta de 2%, enquanto o do setor minerador avançava 1%.

Autoridades dos EUA, incluindo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e da China vão se reunir na Suíça, neste fim de semana, para tentar reverter o impasse comercial entre as duas maiores economia do mundo. Os EUA impuseram tarifas de 145% a importações chinesas. Em retaliação, Pequim aplicou tarifação de 125% a produtos dos EUA. Há relatos de que Washington considera reduzir as tarifas em mais da metade.

Ontem, os EUA anunciaram um acordo comercial com o Reino Unido, o primeiro com um grande parceiro comercial desde que o presidente Donald Trump anunciou as chamadas tarifas "recíprocas", no início do mês passado.

A temporada de balanços da Europa também segue no radar. Em Frankfurt, a ação do Commerzbank subia 2,5% no horário acima, após o segundo maior banco da Alemanha superar expectativas de lucro e receita no primeiro trimestre.

Às 6h51 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,48%, a de Paris avançava 0,70% e a de Frankfurt ganhava 0,60%. Já as de Milão, Madri e Lisboa exibiam altas de 0,77%, 0,39% e 0,41%, respectivamente.

