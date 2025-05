BC da China vai estimular apoio financeiro ao consumo e ao comércio

PEQUIM (Reuters) - O banco central da China disse nesta sexta-feira que vai estimular as instituições financeiras a expandir o apoio ao consumo e ao comércio exterior em meio a uma prolongada guerra comercial com os Estados Unidos.

Pequim intensificou os esforços nesta semana para amortecer os danos econômicos causados pelo conflito tarifário com Washington, anunciando uma série de medidas de estímulo, incluindo cortes nas taxas de juros e uma grande injeção de liquidez.

O Banco do Povo da China vai manter sua "postura adequadamente frouxa, calibrando com flexibilidade a intensidade e o ritmo da implementação da política com base nas condições econômicas domésticas e globais e nos desenvolvimentos do mercado financeiro", disse o banco central em seu relatório de política monetária do primeiro trimestre divulgado nesta sexta-feira.

O banco central orientará as instituições financeiras a aumentar o apoio ao consumo, ao comércio exterior, à inovação tecnológica e às pequenas empresas, segundo o relatório.

Também empregará uma combinação de ferramentas de política econômica, incluindo exigências de reservas, reempréstimos e operações de mercado aberto, para manter a liquidez ampla e usar ferramentas direcionadas para fornecer suporte de financiamento de baixo custo para os principais setores de consumo.

Além disso, o a autoridade monetária disse que emitirá diretrizes para o financiamento do consumo, orientando os bancos a impulsionar os serviços com foco nos principais setores, como turismo, hotelaria, entretenimento, educação e serviços domésticos, ao mesmo tempo em que aumentará o financiamento para infraestrutura de consumo e logística.

Separadamente, o banco central divulgou nesta sexta-feira um mecanismo de reempréstimo de 500 bilhões de iuanes para cuidados com idosos e consumo de serviços.

(Reportagem de redação Pequim e Kevin Yao)