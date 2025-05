BC comunica vazamento de informações cadastrais de 50 chaves Pix sob guarda da Cashway

O Banco Central comunicou nesta sexta-feira, 9, um incidente de segurança com dados pessoais vinculados a 50 chaves Pix sob a responsabilidade da Cashway Tecnologia de Informação, por uma falha de sistema. Os dados potencialmente expostos incluem nome de usuário, CPF, agência, número da conta e instituição de relacionamento.

"Não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário", disse o BC em nota. "As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras."

Segundo a autarquia, já foram adotadas as ações necessárias para apuração detalhada do caso. Medidas sancionadoras previstas na regulação vigentes serão adotadas, afirmou o BC.

"As pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento. Nem o BC nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail", diz a nota.