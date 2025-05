Barr, do Fed, alerta que tarifas podem gerar inflação maior e crescimento menor

O diretor do Federal Reserve (Fed) Michael Barr disse nesta sexta-feira, 9, que o aumento de tarifas globais, movimento deflagrado pelo governo dos EUA, poderá criar "persistente pressão de alta" sobre a inflação.

"Prevejo que as tarifas levarão a uma inflação maior nos EUA e a um menor crescimento tanto nos EUA quanto no exterior a partir do fim deste ano", disse Barr, em discurso durante conferência econômica na Islândia, acrescentando que as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump não têm precedente moderno.

Barr afirmou também que a política monetária do Fed está em uma "boa posição", diante da força demonstrada pela economia americana, e que poderá ser ajustada à medida que vierem novos desdobramentos. Ele ressaltou, porém, que o Fed poderá se encontrar em uma situação difícil se tanto a inflação quanto o desemprego começarem a subir.

Na quarta-feira (7), o Fed deixou seus juros inalterados pela terceira vez seguida, citando a pressão do tarifaço de Trump na inflação.