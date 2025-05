Quase R$ 25 mil o m²: os bairros mais caros das capitais brasileiras

A cidade do Rio de Janeiro concentra os dois bairros mais caros do país, de acordo com o índice FipeZAP de venda residencial publicado na última terça-feira. Apesar de estar no topo da lista, o Rio não é o lar do bairro que mais valorizou nos últimos 12 meses, em levantamento que analisa os imóveis comercializados nas capitais brasileiras.

Confira abaixo os dez bairros mais valorizados:

Os bairros com o metro quadrado mais valioso

1) Leblon, Rio de Janeiro

Vista do bairro a partir do Mirante do Leblon Imagem: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

Preço do metro quadrado: R$ 24.815

Variação nos últimos 12 meses: + 8,2%

2) Ipanema, Rio de Janeiro

Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Ao fundo, o famoso Morro Dois Irmãos Imagem: Getty Images

Preço do metro quadrado: R$ 24.198

Variação nos últimos 12 meses: + 11,6%

3) Itaim Bibi, São Paulo

Avenida Faria Lima, no Itaim Bibi, concentra escritórios e se tornou um importante polo de negócios na cidade Imagem: Eduardo Knapp/Folhapress

Preço do metro quadrado: R$ 18.919

Variação nos últimos 12 meses: + 9,6%

4) Pinheiros, São Paulo

Instituto Tomie Ohtake, uma das atrações de Pinheiros, bairro boêmio e nobre de São Paulo Imagem: Instagram/spdavez

Preço do metro quadrado: R$ 17.982

Variação nos últimos 12 meses: + 6,4%

5) Savassi, Belo Horizonte

Savassi, em Belo Horizonte. O bairro é conhecido pela grande oferta de bares e restaurantes Imagem: Divulgação/Prefeitura de Belo Horizonte

Preço do metro quadrado: R$ 17.100

Variação nos últimos 12 meses: + 15,9%

6) Batel, Curitiba

Castelo do Batel, em Curitiba. O bairro paranaense foi o mais valorizado entre as capitais analisadas pelo índice no último ano Imagem: Divulgação

Preço do metro quadrado: R$ 17.066

Variação nos últimos 12 meses: + 32,7%

7) Lagoa, Rio de Janeiro

Vista aérea da Lagoa Rodrigo de Freitas. O bairro às margens da lagoa é o terceiro representante do Rio de Janeiro no ranking Imagem: Getty Images/iStockphoto

Preço do metro quadrado: R$ 17.058

Variação nos últimos 12 meses: + 3,8%

8) Jardins, São Paulo

Lojas na Rua Oscar Freire, uma das mais famosas do bairro nobre dos Jardins Imagem: Rafael Roncato/UOL

Preço do metro quadrado: R$ 16.432

Variação nos últimos 12 meses: + 8,2%

9) Santo Agostinho, Belo Horizonte

Praça da Assembleia, em Santo Agostinho, bairro nobre de Belo Horizonte Imagem: Divulgação/Visite Minas Gerais/SECULT MG

Preço do metro quadrado: R$ 15.537

Variação nos últimos 12 meses: + 11,1%

10) Moema, São Paulo

A famosa figueira que ocupa todo o canteiro central da avenida Indianópolis, em Moema, zona sul de São Paulo. O bairro está entre os mais caros do país Imagem: Bruno Santos/Folhapress

Preço do metro quadrado: R$ 15.506

Variação nos últimos 12 meses: + 4,5%

O que mais diz a pesquisa

Entre as capitais analisadas no índice, Natal é a que apresenta o menor custo do metro quadrado. Na cidade, o bairro Capim Macio é o mais caro: R$ 6.699 por metro quadrado, em uma variação de + 15,4% no último ano.

O ranking cita também os valores do metro quadrado em algumas cidades que não são capitais. Neste cenário, Balneário Camboriú (SC) lidera a lista, com um preço médio de R$ 14.531 por metro quadrado nos imóveis residenciais. O estado de Santa Catarina, inclusive, é onipresente no top 3 de cidades não-capitais: Itapema e Itajaí completam o pódio, com o metro quadrado custando R$ 14.026 e R$ 12.471 respectivamente. Ainda neste cenário, a cidade de Pelotas (RS) figura no último lugar, com o metro quadrado a R$ 4.343. Para os municípios que não são capitais, o índice não divulga a análise por bairros.

Entre as 56 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP, 50 registraram alta nos preços em abril, incluindo 18 capitais. Segundo o documento, os imóveis residenciais nessas localidades tiveram uma alta no preço de 0,51% no último mês.

Como é feito o levantamento

O FipeZAP é desenvolvido pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) em parceria com a plataforma Zap Imóveis. O indicador econômico de venda residencial acompanha a variação dos preços de imóveis residenciais em 56 cidades brasileiras, incluindo 22 capitais, a partir de anúncios de apartamentos prontos para morar publicados na internet.

Para compor o indicador, são analisados diferentes fatores nas cidades envolvidas. "A base do cálculo envolve a estratificação dos imóveis por zona geográfica —como bairros ou subdistritos - e o número de dormitórios (um, dois, três ou quatro/mais)", explica Alison Oliveira, coordenador do Índice FipeZap. São analisadas, também, a soma das rendas domiciliares das famílias que vivem em apartamentos, segundo os microdados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). "Isso garante que a composição do índice reflete a importância econômica relativa de cada segmento habitacional da cidade", diz Oliveira.

As variações dos preços são calculadas pela Fipe com base em informações de anúncios de diferentes portais. Além da própria Zap Imóveis, são analisados os valores de imóveis divulgados nos sites Viva Real e OLXBr. A metodologia utiliza dados como o valor total do imóvel, a área, o preço por metro quadrado, a latitude e a longitude (para garantir a correta alocação geográfica dos imóveis), o tipo de transação (compra ou locação) e o tipo de imóvel.