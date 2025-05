Assaí vê mudança de consumo entre classes mais baixas, diz presidente

SÃO PAULO (Reuters) - O Assaí observou no primeiro trimestre que os consumidores, especialmente aqueles de menor renda, estão trocando marcas por produtos mais baratos, disse o presidente da rede de atacarejo, Belmiro Gomes, após a companhia reduzir pela metade sua projeção de abertura de lojas para o próximo ano.

Em teleconferência com analistas após a divulgação do resultado do primeiro trimestre da companhia, Gomes acrescentou que a mudança no "guidance" foi necessária para fazer frente ao cenário de juros elevados no Brasil. Ele também disse que espera para o trimestre atual uma dinâmica semelhante à dos primeiros três meses do ano, seja em vendas, seja em capital de giro.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)