'Gatos pararam de me acordar de madrugada': testamos alimentador automático

Que atire a primeira pedra quem tem pet em casa e nunca teve de dar meia-volta após sair porque esqueceu de colocar ração. Essa é uma situação bastante comum que, ao menos na teoria, um alimentador automático pode resolver. Basta programar as horas e a quantidade de ração e pronto: de tempos em tempos, o pote será preenchido automaticamente.

Mas será que isso se sustenta na prática? Nós testamos o Smart Alimentador Pet Wi-Fi Positivo. Para a missão, nada melhor do que contar com a ajuda de uma dupla bem exigente: os gatos Kobe e Lebron, que têm uma mania bem peculiar: pedir comida nos horários mais aleatórias possíveis, inclusive de madrugada —e, claro, interrompendo o sono deste que vos escreve.

O que eu gostei no alimentador automático

Praticidade. Esse alimentador garantiu manhãs mais tranquilas, uma vez que meus gatos têm uma tendência a pedir comida por volta das 5h e não param de miar até que eu vá até o pote e coloque qualquer quantidade de ração seca —um ponto curioso aqui é que tanto faz se o pote está vazio ou não, eles sempre vão pedir comida nesse horário. Desde que comecei a usar o alimentador automático, bastou programar uma porção de ração para esse período que eles desistiram de me acordar.

Além disso, a possibilidade de programar porções ao longo do dia é uma boa pedida tanto para pets ansiosos, que tendem a comer tudo de uma vez e depois passar mal, quanto para quem precisa controlar o peso do animal.

Ainda é possível gravar uma mensagem de voz que será tocada sempre que uma porção for servida. É uma característica interessante, especialmente para tutores de cães, que podem desenvolver um comportamento de só comer quando "o seu humano" está por perto.

Na hora da comida, Lebron (pelo escuro) e Kobe dividem a tigela do alimentador Imagem: Rodrigo Lara/Arquivo Pessoal

Fácil de configurar. O app de controle da Positivo —o mesmo que é usado para controlar dispositivos como lâmpadas inteligentes— tem funcionamento prático e intuitivo. O pareamento entre o alimentador e o aplicativo pode demorar um pouco dependendo da intensidade do sinal Wi-Fi onde o alimentador ficará, mas, ainda assim, é estável após a conexão. Da mesma maneira, o aplicativo avisa quando há pouca ração no reservatório, evitando esquecimentos.

Pote de inox é fácil de limpar. A higienização do alimentador é bastante simples. Ajuda nisso o fato de ele ter superfícies majoritariamente planas e também o quão fácil é remover, limpar e colocar de volta o pote de inox onde a ração fica.

Smart Alimentador Pet Wi-Fi Positivo Imagem: Rodrigo Lara/Arquivo pessoal

Pontos de atenção

Posição do pote é muito baixa. Um ponto que incomodou é a altura do pote em relação ao solo. Pets maiores podem acabar se curvando demais ao se alimentar, o que pode ser desconfortável e, segundo especialistas, até causar problemas digestivos. Meus dois gatos, de porte médio, se curvam visivelmente mais para usar o alimentador automático do que faziam quando usavam potes convencionais. Uma solução aqui é deixar o alimentador sobre uma base mais elevada.

Tamanho do pote. Se o seu pet é de pequeno ou médio porte, o alimentador automático da Positivo certamente dará conta. Mas, no caso de animais maiores —especialmente cães— pode haver complicações, tanto pelo tamanho do pote de inox quanto pelas limitações do aparelho, que aceita rações com grãos de 18 mm no máximo. Sendo assim, é importante ver se o aparelho é adequado às suas necessidades.

Para quem é indicado?

Para quem tem pet e costuma trabalhar fora ou sair muito, o Smart Alimentador Pet Wi-Fi Positivo é uma boa pedida e pode dar uma dose adicional de tranquilidade. O mesmo vale se o seu pet é ansioso ou, ainda, se há a necessidade de um controle mais preciso do quanto o bichinho consome de ração.

No mercado, há modelos mais completos —com câmeras, por exemplo. Mas poucos oferecem um custo-benefício tão atraente quanto esse.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.