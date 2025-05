3 posições de ioga para começar o dia com energia e reduzir ansiedade

A influencer Bruna Bali descobriu na ioga uma maneira de controlar seu transtorno de ansiedade ainda na adolescência. Em seu perfil do Instagram, ela compartilha como a prática é democrática e capaz de contribuir para a saúde física e mental das pessoas.

Bali ensina três posturas da ioga que as pessoas deveriam realizar logo ao acordar para reduzir a ansiedade e dar mais foco e disposição pela manhã. Confira:

1. Postura da criança

Imagem: Mariana Pekin

Essa posição lembra a fetal, portanto, confere uma sensação de segurança. "Realizá-la no início do dia é uma maneira de iniciar o dia com a ansiedade controlada e ter mais concentração e foco", comenta Bali.

Como executar: Apoie os joelhos no chão e, com as pernas flexionadas, mantenha os glúteos sobre os calcanhares. Deixe os braços entendidos na superfície à frente na largura dos ombros e as palmas das mãos voltadas para o chão. Os dedões do pé também devem estar unidos. Solte o tronco e permita que a testa encoste no chão. Realize cinco respirações profundas pelo nariz.

2. Postura do camelo

Imagem: Mariana Pekin

Trata-se de uma abertura de peito, que desperta e ativa a energia do corpo para dar mais disposição às tarefas realizadas ao longo do dia.

Como executar: Sobre os joelhos, que devem estar afastados na largura dos ombros, mantenha as coxas perpendiculares à superfície e as solas dos pés viradas para o teto. Coloque as mãos nos quadris. Arqueie as costas para trás e deixe que as palmas das mãos deslizem até os pés, esticando os braços, sempre respeitando seus limites. Se não conseguir, apoie as mãos na região acima dos glúteos. Faça cinco respirações profundas e saia da postura voltando as mãos aos quadris.

3. Alongamento lateral

Imagem: Mariana Pekin

Essa posição ajuda a alongar a coluna de uma maneira leve, contribuindo para quem vai trabalhar sentado durante muitas horas.

Como executar: Sente-se com as pernas cruzadas e a sola dos pés para cima. Apoie a mão direita no chão, e leve a esquerda para cima, inclinando o tronco para alongar a lateral, sem tirar os glúteos da superfície. Mantenha a posição durante cinco respirações profundas e repita do outro lado.

*Com informações de reportagem publicada em 12/02/2023