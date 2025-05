Zelensky e Trump estão conversando por telefone, diz presidência ucraniana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está conversando com seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou Kiev nesta quinta-feira (8) à tarde, após a ratificação pelo Parlamento ucraniano do acordo com Washington sobre os recursos naturais do país em guerra.

"O presidente Zelensky mantém uma conversa telefônica com o presidente Trump. Comunicaremos detalhes" após a chamada, declarou o porta-voz da presidência ucraniana, Sergey Nikiforov.

bur/liu/es/sag/am

© Agence France-Presse