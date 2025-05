Contra 'cecê', brasileiros buscam por desodorante no Google; veja opções

Popularmente conhecido como "cecê", o mau odor nas axilas é um incômodo que afeta a autoestima e o bem-estar de muitas pessoas. A preocupação com o problema parece estar crescendo entre os brasileiros: segundo os dados do Google, as buscas por informações sobre controle do suor e do odor corporal aumentaram 29% nos últimos 12 meses.

Entre os temas mais procurados estão: suor excessivo, controle de odores, questões envolvendo a saúde da pele, manchas em roupas e até mesmo a relação entre transpiração e saúde mental.

Outro destaque dos dados indica uma alta na busca por um novo desodorante. Embora a maior parte das pesquisas indica um interesse por métodos alternativos e caseiros, houve um interesse crescente em produtos nos formatos gel, creme, stick e spray.

Para dar uma ajuda, o Guia de Compras UOL selecionou diferentes opções de desodorantes antitranspirantes que prometem auxiliar na redução de odor nas axilas. Confira a seguir:

