White Sox ou Cubs? Fidelidade de Leão 14 ao beisebol de Chicago é debatida

Por Tom Polansek

CHICAGO (Reuters) - Uma pergunta que consome os fãs de beisebol de Chicago: para qual time o Papa Leão 14 torce?

A Windy City é notoriamente dividida entre torcedores do White Sox e do Cubs, uma rivalidade entre os times sul e norte. O padre Gregory Sakowicz, reitor da Catedral do Santo Nome de Chicago, disse que ficou em choque quando o cardeal Robert Prevost foi nomeado papa nesta quinta-feira.

"Ele não estava na minha lista reduzida", disse ele.

"Acho que ele vai falar muito forte sobre os imigrantes, os direitos humanos e o cuidado com a Terra."

Sakowicz disse que uma questão importante era se o pontífice era um fã do time de beisebol Chicago White Sox, já que ele cresceu perto do estádio do time na zona sul da cidade, ou de seus rivais da cidade, o Chicago Cubs.

"Ouvi dizer que ele é fã dos Cubs", afirmou. "Bem, que Deus o abençoe."

Os próprios Cubs reivindicaram Leão 14 como um dos seus, postando em sua conta no X parabéns e uma foto da icônica placa do Wrigley Field com os dizeres: "Ei, Chicago. Ele é fã dos Cubs!"

"Não apenas receberíamos o Papa Leão 14 no Wrigley Field, como ele poderia cantar 'Take Me Out to the Ballgame'", disse o presidente executivo do Cubs, Tom Ricketts, em um comunicado, referindo-se à música que os fãs cantam no meio do sétimo inning, que poderia ser traduzida como "Leve-me ao jogo de beisebol".

Ricketts também convidou o papa para fazer um "Sermão no Monte" no estádio.

No entanto, a emissora de televisão local de Chicago, WGN9, entrevistou o irmão do papa, John Prevost, nesta quinta-feira, que esclareceu o assunto: o Papa Leão 14 é fã do White Sox, disse ele.

(Reportagem adicional de Rory Carroll em Los Angeles e Heather Timmons em Washington)