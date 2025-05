Wall Street se recupera com primeiro acordo comercial

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações norte-americanas se recuperaram nesta quinta-feira, com os investidores aplaudindo um novo acordo comercial firmado entre os Estados Unidos e o Reino Unido, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizava que as próximas negociações com a China seriam mais substanciais do que se pensava inicialmente.

Como parte do acordo, o Reino Unido concordou em reduzir suas tarifas de 5,1% para 1,8% e oferecer maior acesso aos produtos dos EUA, enquanto uma tarifa básica de 10% sobre os produtos importados do Reino Unido para os EUA permanece em vigor.

As ações das companhias aéreas subiram depois que o acordo entre os EUA e o Reino Unido isentou de tarifas as peças de avião fabricadas pela Rolls-Royce, com o índice de companhias aéreas de passageiros do S&P 500 subindo cerca de 6%, liderado por uma alta da Delta Air Lines.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,58%, para terminar em 5.663,86 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançou 1,06%, para 17.926,53 pontos. O Dow Jones subiu 0,62%, para 41.382,74 pontos.