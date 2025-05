Wall St sobe com otimismo por iminência de acordo comercial entre EUA e Reino Unido

Por Purvi Agarwal e Johann M Cherian

(Reuters) - Wall Street registrava alta nesta quinta-feira, com os investidores aguardando o anúncio de um acordo comercial entre os Estados Unidos e o Reino Unido que deverá ser o primeiro do tipo assinado pelos EUA depois que o presidente Donald Trump suspendeu as tarifas no mês passado.

Trump disse que daria uma coletiva de imprensa no Salão Oval sobre um acordo comercial "completo e abrangente" com o Reino Unido, que deve garantir uma redução nas tarifas dos EUA sobre carros e aço, os setores mais afetados.

A notícia veio após indicações do governo Trump de que as negociações com os parceiros estavam em andamento, mas os mercados aguardam um anúncio concreto sobre as tarifas.

"O acordo comercial (proposto) com o Reino Unido é a primeira base anunciada de um acordo... depois que obtivermos alguns dos detalhes, teremos um modelo de como outros acordos comerciais poderão ser", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B Riley Wealth.

Nesta semana, autoridades disseram que os representantes dos EUA e da China vão se reunir no fim de semana na Suíça para negociações comerciais "para quebrar o gelo", após semanas de tarifas que provocaram preocupações sobre o crescimento econômico global.

À medida que os mercados se aproximam do encerramento da temporada de balanços, as perspectivas das empresas continuam sendo a principal prioridade para avaliar como elas planejam lidar com a incerteza induzida pelas tarifas.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,16%, para 41.180,82 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,19%, a 5.642,06 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 0,38%, para 17.805,95 pontos.

As ações de energia lideravam os ganhos entre os 11 setores do S&P 500, com alta de 1,3%, acompanhando um salto nos preços do petróleo.