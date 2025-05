Vídeo mostra papa Leão 14 sendo aplaudido por cardeais na Capela Sistina

Do UOL, em São Paulo

O Vaticano divulgou imagens do papa Leão 14 sendo aplaudido e cumprimentado pelos outros cardeais na Capela Sistina. O norte-americano Robert Prevost, 69, foi eleito o 267º pontífice de Igreja hoje.

O que aconteceu

Leão 14 é o papa mais jovem nos últimos 35 anos e foi eleito em seu primeiro conclave. Desde 1990, não há um papa com menos de 70 anos comandando a Igreja Católica.

Nas imagens, ele aparece já com as vestes papais. Colegas o aplaudem enquanto ele anda pelos corredores. Em outro trecho, Prevost aparece rezando.

No último ato antes de ser apresentado aos fiéis, Leão 14 teve alguns minutos sozinho para refletir e se preparar na chamada "sala das lágrimas". Ela fica localizada à esquerda do altar maior do local, sob a obra "Juízo Final" de Michelangelo.

Além de primeiro papa norte-americano, ele também tem nacionalidade peruana. Prevost passou um terço de sua vida nos EUA e chegou ao Peru como um jovem missionário agostiniano e, do país andino, partiu como bispo para o Vaticano.

Primeiro papa agostiniano, ele começou na igreja em 1978 e fez votos solenes em 1981. A comunidade agostiniana é um dos ramos mais antigos da Igreja Católica. Inspirada na vida e nos escritos de Santo Agostinho, ela une espiritualidade profunda com compromisso intelectual e social.

"Obrigado, papa Francisco", disse ele, agradecendo a seus colegas cardeais por elegê-lo. Leão 14 dirigiu-se aos mais de 1,4 bilhão de católicos: "A paz esteja com todos vocês" foram suas primeiras palavras, em italiano com sotaque americano.

Quem é Leão 14

Papa Leão 14 pregou sobre a 'paz' na sua primeira aparição Imagem: Gabriel BOUYS / AFP

É natural de Chicago e o papa mais jovem dos últimos 35 anos. Nasceu em 14 de setembro de 1955, filho Louis Marius Prevost, de ascendência francesa e italiana, e de Mildred Martínez, de ascendência espanhola. Ele tem dois irmãos, Louis Martín e John Joseph. Desde 1990, não há um papa com menos de 70 anos comandando a Igreja Católica.

Além de norte-americano, é também peruano e citou ao país na sua primeira bênção. Prevost, que chamou os peruanos de "um povo fiel", voltou ao país latino como bispo de Chiclayo em 2014 e ganhou a cidadania no ano seguinte. Prevost passou um terço de sua vida nos EUA.

Antes de se tornar padre, aos 22 anos, se formou matemático. Estudou na Catholic Theological Union em Chicago, graduando-se em teologia. Aos 27 anos, foi enviado por seus superiores a Roma para estudar direito canônico na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino. Ganhou o título de "Doutor da Igreja" por sua contribuição significativa à teologia ou doutrina da igreja.

Escolha do novo papa

8.mai.2025 - Féis de todo mundo esperam por novo papa na praça de São Pedro Imagem: Filippo MONTEFORTE / AFP

Milhares de pessoas receberam o anúncio na praça de São Pedro. Muitos balançaram bandeiras e se emocionaram no meio do público após o anúncio.

Cardeal virou papa após conseguir mais de dois terços dos votos. A fumaça branca que anunciou o novo papa saiu da chaminé da Capela Sistina às 13h07 (horário de Brasília).

O número de votos depositados no nome escolhido não foi divulgado. Mas, para ser eleito, é necessário que ele tenha recebido ao menos 89 votos - equivalente a dois terços dos 133 cardeais votantes.