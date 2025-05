Novo papa: entenda por que Leão 14 se vestiu diferente de Francisco

O papa Leão 14 usou vestes tradicionais em sua primeira aparição em público na tarde de hoje. As roupas são semelhantes às usadas por Bento 16 quando foi anunciado, em 2005, mas diferentes das do papa Francisco.

O que aconteceu

Ao ser apresentado ao público, o cardeal Prevost estava com a estola. A faixa vermelha que fica sobre os ombros do pontífice simboliza o poder supremo do papa e sua sujeição a Deus.

Francisco, que foi eleito em 2013, também teve oportunidade de usar o traje completo, mas optou por roupas simples. Ao entrar na varanda da Basílica de São Pedro, o argentino estava apenas com a batina branca, como um símbolo de um "papado menos formal".

O bordado da estola de Leão 14 se chama "os quatro evangelistas". A estampa foi usada pela primeira vez pelo papa Bento 15, no ano 1914, e também foi usada por João Paulo 2º quando apareceu em público.

Após o papado de João Paulo 2º, uma nova estola, com o mesmo bordado, foi criada. O adereço anterior não foi mantido porque estava desgastado. A réplica usada por Leão 14 hoje é a mesma que Bento 16 usou no seu anúncio.

Francisco não usou estola dos quatro evangelistas na sua primeira aparição, mas vestiu faixa outras vezes. Ele costumava usar o adereço em celebrações de Natal no Vaticano.

Papa Francisco usando estola dos quatro evangelistas em celebração de Natal de 2021 Imagem: Filippo Monteforte/AFP

'Mal não vai prevalecer': veja a íntegra da primeira bênção do papa Leão 14.

Deus ama todos, e o mal não vai prevalecer. Todos estamos nas mãos de Deus. Portanto, sem medo, unidos de mãos dadas com o Deus que está entre nós. Somos discípulos de cristo. o mundo precisa de sua Luz. a humanidade precisa dele como a ponte entre Deus e o amor. nos ajudem a construir com dialogo com encontro para sermos um unico povo sempre em paz. Obrigado papa Francisco

Leão 14, em bênção

Leão 14 tem compromisso com os pobres e migrantes, mas opiniões pouco receptivas a LGBTs. As informações são do jornal norte-americano The New York Times, que lembrou entrevistas e ouviu também o Reverendo Michele Falcone, 46, um padre da Ordem de Santo Agostinho, anteriormente liderada pelo Cardeal Prevost.

Conclave acabou hoje

Publico comemora a escolha do novo papa em frente à Basílica Imagem: Eloisa Lopez/Reuters

Novo papa foi eleito após quatro escrutínios. Ele conseguiu mais de dois terços dos votos do conclave, que contava com participação de 133 cardeais.

Fumaça branca indicou escolha às 13h07 (horário de Brasília). No começo da manhã, uma fumaça preta tinha sinalizado aos espectadores na praça de São Pedro que o novo pontífice não tinha sido escolhido. A escolha aconteceu na segunda rodada de votação do dia.

Milhares de pessoas receberam o anúncio na praça de São Pedro. Muitos balançaram bandeiras e se emocionaram no meio do público após o anúncio.