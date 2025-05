UE elimina último obstáculo para metas mais brandas de emissão de CO2 para carros

BRUXELAS (Reuters) - As montadoras europeias terão mais tempo para cumprir as metas de emissões de CO2 da União Europeia para carros e vans e poderão reduzir as possíveis multas depois que o Parlamento Europeu deu seu apoio, nesta quinta-feira, a uma flexibilização das regras.

Os fabricantes europeus haviam alertado que a aplicação das metas este ano poderia resultar em multas de até 15 bilhões de euros, uma vez que as metas dependem da venda de mais veículos elétricos, um segmento em que eles ficam atrás dos rivais chineses e norte-americanos.

Após um forte lobby, a Comissão Europeia propôs permitir que as montadoras cumprissem as metas com base em suas emissões médias no período de 2025 a 2027, em vez de apenas neste ano.

Os parlamentares da UE votaram por 458 votos a 101 a favor da mudança. Houve 14 abstenções.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a mudança daria às montadoras europeias "espaço para respirar". A Volkswagen disse na semana passada que o período de conformidade mais longo ainda resultaria em um ônus em 2025.

Os críticos afirmam que a indústria automobilística teve sete anos para se preparar para as metas de 2025 e que a estimativa de 15 bilhões de euros para multas está muito inflada.

(Reportagem de Philip Blenkinsop)