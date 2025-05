Trump renova críticas a Powell por não reduzir os juros

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, renovou nesta quinta-feira suas críticas ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell, reclamando que o Fed está se recusando a reduzir a taxa de juros.

Trump disse que reduzir a taxa de juros seria "como combustível de avião" para a economia, "mas ele não quer fazer isso". Ele disse que Powell "não está apaixonado por mim".

O Fed manteve esta semana os custos dos empréstimos de curto prazo na faixa de 4,25% a 4,50%, onde estão desde dezembro. Embora seja provável que as tarifas aumentem tanto a inflação quanto o desemprego, a economia até agora mostrou poucos sinais de ambos, disse Powell na quarta-feira, dando ao banco central tempo para esperar e ver até que haja mais clareza sobre as tarifas e como isso afeta os preços e os empregos.

Nesse ponto, o Fed poderá agir conforme necessário e, possivelmente, de forma agressiva, disse ele.

O corte dos juros normalmente impulsiona a economia, mas, em um momento de inflação acima da meta, também pode desencadear uma espiral ascendente de pressões sobre os preços que, segundo Powell, deve ser evitada.

Trump não escondeu sua insatisfação com a condução da política monetária por Powell, por vezes sugerindo que gostaria que ele fosse embora, retórica que fez com que as ações e os títulos caíssem já que os investidores precificaram a chance de o Fed perder sua independência e, portanto, sua capacidade de conter a inflação.

Powell, questionado sobre as críticas de Trump em sua coletiva de imprensa na quarta-feira, não quis comentar. Ele disse que pretende concluir seu mandato, que termina em cerca de um ano.

(Reportagem de Andrea Shalal e Steve Holland)