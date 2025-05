Trump pediu a presidente da Câmara que aumente alíquota máxima de impostos, diz fonte

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu em privado ao presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, em um telefonema na quarta-feira, que aumente a alíquota máxima de impostos e feche brechas que garantem um tratamento tributário favorável para determinados ganhos financeiros em futura legislação, disse nesta quinta-feira uma pessoa familiarizada com a conversa.

Trump e Johnson conversaram enquanto a Câmara, controlada pelos republicanos, busca avançar a agenda legislativa do presidente, que estenderia sua Lei de Cortes de Impostos e Empregos de 2017 para empresas e pessoas físicas, ao mesmo tempo em que eliminaria impostos sobre a renda de gorjetas, o pagamento de horas extras e benefícios da Previdência Social.

Johnson e outros republicanos importantes têm resistido à ideia de aumentar a alíquota de impostos sobre os norte-americanos ricos até agora. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse a repórteres na semana passada que Trump havia descartado a ideia.

O partido, contudo, continua sob pressão dos apoiadores populistas do movimento "MAGA" (Make America Great Again) de Trump para limitar as isenções fiscais a pessoas físicas e jurídicas ricas.

O deputado Jason Smith, que preside o Comitê de Meios e Recursos da Câmara, responsável por moldar legislações relacionadas a impostos e taxas, disse em uma entrevista recente que seu painel poderia fechar as brechas fiscais que beneficiam os ricos.

(Reportagem de Jasper Ward)