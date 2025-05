Trump pede 'cessar-fogo incondicional de 30 dias' na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu, nesta quinta-feira (8), um cessar-fogo incondicional de um mês entre Rússia e Ucrânia, e advertiu que vai estabelecer sanções se a trégua não for respeitada.

"As conversas com Rússia e Ucrânia continuam. Os Estados Unidos pedem, idealmente, um cessar-fogo incondicional de 30 dias", declarou Trump em sua rede, Truth Social, pouco depois de conversar com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

Se a trégua for violada ? acrescentou ? os "Estados Unidos e seus parceiros vão impor mais sanções".

Trump disse que "ambos os países serão responsabilizados por respeitarem a santidade destas negociações diretas" para deter o conflito que começou quando a Rússia invadiu a Ucrânia, em 2022.

O presidente americano disse que queria que qualquer cessar-fogo resultasse em uma "paz duradoura".

"Tudo pode ser feito muito rapidamente e eu estarei disponível em um piscar de olhos se meus serviços forem necessários", acrescentou.

Trump iniciou diálogos com o presidente russo Vladimir Putin em fevereiro, na tentativa de pôr fim à guerra que ele havia prometido encerrar em 24 horas assim que assumisse o segundo mandato.

Mas o republicano tem demonstrado uma impaciência crescente, primeiro com Zelensky e mais recentemente com Putin, enquanto os combates continuam.

Nas últimas semanas, Trump e outros altos funcionários americanos intensificaram os alertas de que Washington estaria pronto para abandonar o papel de mediador se não houver avanços em breve.

Pelas redes sociais, Zelensky afirmou ter dito a Trump que a Ucrânia estaria pronta para dialogar sobre a guerra com a Rússia "em qualquer formato", mas insistiu em que antes deveria haver um cessar-fogo total.

