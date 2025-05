Trump diz querer fazer um acordo comercial com a União Europeia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pretende estreitar os laços econômicos com a Europa. "Eu quero fazer um acordo comercial com a União Europeia", declarou, ressaltando o interesse mútuo: "UE quer muito fazer um acordo conosco". Ao comentar sobre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, elogiou: "Von der Leyen é fantástica. Espero encontrá-la em breve".

As declarações foram feitas durante coletiva de imprensa na Casa Branca, nesta quinta-feira.

Trump mencionou possíveis ajustes tarifários, sugerindo que um "modelo de 10% (de tarifas) é provavelmente o limite mais baixo". Ao ser questionado sobre a aplicação de impostos a filmes estrangeiros, respondeu em tom de brincadeira: "James Bond não precisa se preocupar". Em tom mais sério, advertiu empresas que possam deixar o país, como a Mattel: "Colocaremos 100% de tarifas em brinquedos se Mattel sair dos EUA."

Em relação ao conflito na Ucrânia, Trump afirmou que os EUA estarão "muito envolvidos nas discussões para acabar com a invasão russa" e disse que "falarei com o presidente Volodymyr Zelensky em breve". Segundo ele, um acordo envolvendo minerais com a Ucrânia já foi firmado. Perguntado sobre um possível pedido de mediação à China, respondeu: "Acho que sim".

Sobre as tensões com o Irã, Trump declarou que está "tentando conversar com Irã para evitar um 'bombardeamento'", acrescentando: "Não quero bombardear o Irã."