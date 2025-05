Trump diz que sabemos que as tarifas da China cairão de 145%

Por Andrea Shalal e Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que espera que haja negociações substanciais entre os Estados Unidos e a China sobre o comércio neste fim de semana, e afirmou que as tarifas não podem ir além de 145%.

"Não dá para aumentar mais. Está em 145%, então sabemos que vai cair", disse Trump. "Acho que é uma reunião muito amigável. Eles estão ansiosos para fazer isso de uma forma elegante."

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o negociador-chefe de comércio, Jamieson Greer, irão se reunir com o representante econômico da China, He Lifeng, na Suíça, neste fim de semana, para discussões que podem ser o primeiro passo para resolver uma guerra comercial que está abalando a economia global.

Trump disse acreditar que a China deseja muito fazer um acordo. Ele disse que gostaria de ver a China abrir sua economia.

"Acho que teremos um bom fim de semana com a China. Acho que eles têm muito a ganhar. Acho que eles têm muito mais a ganhar do que nós, de certa forma", disse Trump.

Questionado se falaria com o presidente chinês Xi Jinping após as conversas, Trump disse que talvez.

"Talvez, é, com certeza", disse Trump.

Trump disse que a China tem um "enorme superávit comercial" com os Estados Unidos e que isso é inaceitável. "Eu gostaria de ver a China aberta", disse ele.

Trump estabeleceu um tom otimista para as negociações do fim de semana.

"Acho que serão substanciais", disse ele. "A China quer fazer alguma coisa e, neste momento, ela precisa fazer isso."

(Reportagem de Andrea Shalal e Jeff Mason)