Trump anuncia acordo tarifário com o Reino Unido

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou hoje o primeiro acordo tarifário de seu governo com o Reino Unido.

O que aconteceu

Trump fez comunicado pelas redes sociais. Em uma série de publicações na Truth Social, o republicano confirmou na manhã de hoje a parceria. "É uma honra que o Reino Unido seja o primeiro. Muitos outros estão por vir", disse o republicano nas redes sociais.

Acordo é abrangente e completo e fortalecerá a relação dos dois países por anos, entende presidente dos EUA. "Por nossa longa história e aliança, é uma honra que o Reino Unido seja o nosso PRIMEIRO anúncio. Muitos outros acordos, que estão em estágios sérios de negociação, estão por vir!", escreveu, acrescentando que este é um "grande e animador dia" para ambos os países. Trump também fez referência à coletiva de imprensa marcada para 11h (de Brasília), em que o acordo deve ser formalmente anunciado.

Em outra postagem, Trump comentou sobre a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) de manter a taxa de juros. O presidente pressionava pela diminuição do indicador, o que não ocorreu. Hoje, Trump chamou o presidente do Fed, Jerome Powell, de "tolo, que não tem nenhuma noção", repetindo que ele está "muito atrasado". "Tirando isso, gosto muito dele! Petróleo e energia caíram muito, quase todos os custos (alimentos e 'ovos') caíram, virtualmente não temos inflação, dinheiro das tarifas está entrando nos EUA - o oposto do 'atrasado demais'. APROVEITE!"

O presidente americano também aproveitou para alfinetar o governo anterior em outra publicação. Trump culpou o ex-presidente Joe Biden pelos problemas de tráfego aéreo nos EUA. "VOU CONSERTAR ISSO!", disse.

O Reino Unido, que mantém um déficit comercial com os EUA, foi poupado das tarifas "recíprocas" mais elevadas anunciadas por Trump no chamado "Dia da Libertação". Porém, ainda foi atingido pela tarifa básica de 10%. O novo acordo deve reduzir tarifas sobre produtos exportados entre os dois países, especialmente em setores como aço, alumínio e automóveis, áreas que foram alvo de tarifas elevadas nos últimos anos.

O governo britânico buscava há meses a diminuição dessas tarifas, e a expectativa é que o Reino Unido seja isento ou tenha redução significativa das tarifas impostas pelos EUA. Ainda não há detalhes do acordo. Em contrapartida, os Estados Unidos podem ser beneficiados com a redução de barreiras não tarifárias no Reino Unido, ampliando o acesso ao mercado britânico para produtos e serviços americanos.

(Com agências internacionais).