Transmissão ao vivo do conclave: veja fumaça de nova votação no Vaticano

Os cardeais seguem reunidos na Capela Sistina para escolher um novo papa. A transmissão ao vivo das imagens da chaminé de onde vai sair a fumaça e o resultado das votações pode ser acompanhada pelo UOL (veja vídeo acima).

O que aconteceu

Estão previstas até quatro votações para esta quinta-feira; duas já foram realizadas. Os 133 cardeais, reunidos em conclave desde ontem, não alcançaram consenso na primeira votação.

A manhã de hoje no conclave terminou sem consenso para decisão do sucessor do papa Francisco. Uma fumaça preta foi vista saindo pela chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, onde 12 mil pessoas acompanhavam o resultado.

As votações são distribuídas ao longo do dia, com até duas sessões pela manhã e outras duas à tarde. A fumaça será liberada novamente pela chaminé nos seguintes horários:

12h30 (de Brasília) -- somente se for branca, ou seja, se o novo papa tiver sido escolhido 14h (de Brasília)

A fumaça escura mostra que nenhum cardeal recebeu os votos necessários. Para se tornar papa, é preciso de dois terços dos votos, ou seja, 89.

A fumaça branca indicará a escolha do novo papa. Quando isso acontecer, sinos da Basílica de São Pedro, no Vaticano, também tocarão e o nome do vencedor será revelado nos momentos seguintes.

Se seguir a tendência, o conclave pode terminar hoje. Nas duas últimas eleições, para escolha de Bento 16 e de Francisco, foram dois dias de votação.