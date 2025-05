Trabalhadores estrangeiros são principal motor de crescimento da zona do euro, dizem economistas do BCE

FRANKFURT (Reuters) - Os trabalhadores estrangeiros foram responsáveis por grande parte do crescimento econômico da zona do euro desde a pandemia e podem ajudar o bloco a superar as restrições econômicas de um mercado de trabalho que encolhe e envelhece, concluiu um estudo do Banco Central Europeu nesta quinta-feira.

Os estrangeiros foram responsáveis por metade do crescimento da força de trabalho do bloco nos últimos três anos, ajudando a aliviar a escassez de mão de obra e começando a dar uma contribuição maior também em empregos de maior qualificação, já que seus níveis de educação estão melhorando, disse o BCE em uma postagem de blog.

"O influxo de trabalhadores estrangeiros nos últimos anos garantiu um crescimento robusto da força de trabalho da zona do euro, o que compensou de certa forma as tendências demográficas negativas", argumentou a postagem do blog, de autoria de alguns dos economistas mais experientes do BCE.

A análise do BCE é contrária às tendências políticas em grande parte da Europa, onde os partidos que buscam reduzir a imigração tiveram um aumento no apoio dos eleitores.

Como a população do bloco de 20 países continua a envelhecer e as taxas de natalidade permanecem baixas, a força de trabalho e, portanto, o crescimento econômico são limitados, uma questão que os trabalhadores estrangeiros poderiam ajudar a resolver, acrescentou o blog do BCE.

Entre as maiores economias da zona do euro, o influxo de trabalhadores estrangeiros contribuiu de forma significativa para o crescimento da força de trabalho em países como a Alemanha e a Espanha, enquanto na França e na Holanda a contribuição foi notável, mas em um nível mais baixo.

Entretanto, na Itália, que tem uma taxa de participação no mercado de trabalho relativamente baixa, um maior uso da mão de obra doméstica ajudou a economia, concluiu o BCE.

Embora tenha havido um aumento notável no número de trabalhadores estrangeiros, o desemprego entre eles também diminuiu e isso se deve principalmente à melhoria dos níveis de educação, acrescentou o BCE.

(Reportagem de Balazs Koranyi)