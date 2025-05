Totvs tem lucro líquido ajustado de R$ 227,7 mi no 1º trimestre, alta de 43,7%

A Totvs encerrou o primeiro trimestre de 2025 com lucro líquido ajustado de R$ 227,7 milhões. O montante representa alta de 43,7% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Já o Ebitda ajustado somou R$ 378,7 milhões, avanço de 23,8% na comparação com igual intervalo de 2024. A margem Ebitda ajustada foi de 25,9%, 90 pontos-base abaixo acima de um ano antes.

A receita líquida consolidada encerrou março em R$ 1,462 bilhão, valor 19,3% superior a igual intervalo de 2024. Segundo a companhia, o crescimento do indicador é resultado, principalmente, do "sólido" ritmo de crescimento de receita de SaaS Gestão + RD Station (+31% a/a), impulsionado principalmente pelo Volume de vendas; e do Pricing Power da unidade de negócio de Gestão, que possibilitou o repasse integral do impacto líquido dos efeitos da reoneração da folha de pagamentos, a partir de janeiro.

A dívida bruta, por sua vez, somou R$ 1,582 bilhão, queda de 25,7% em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Segundo a Totvs, mais de 95% do montante tem vencimento acima de 24 meses, o que "reforça a robustez e o alongamento do perfil de endividamento da companhia".

A dívida líquida, entretanto, ficou em R$ 360,5 milhões, 35,6% maior que o apresentado em dezembro de 2024, quando fechou em R$ 265,9 milhões.