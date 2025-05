Suzano: Vendas de papel têm queda de 25% no 1tri25 sobre 4tri24; alta é de 6% sobre 1tri24

As vendas de papel da Suzano, que somam os segmentos de imprimir e escrever, papel cartão e tissue no mercado brasileiro, totalizaram 221 mil toneladas no primeiro trimestre de 2025, uma redução de 25% em relação ao trimestre anterior, motivada pela sazonalidade segundo a empresa.

Em relação ao mesmo período de 2024, o crescimento foi de 6%, decorrente do aumento de vendas de papéis de Imprimir e Escrever, dado o início da preparação do setor gráfico para o atendimento do edital vigente do Programa Nacional do Livro Didático.

As vendas de papel nos mercados internacionais totalizaram 169 mil toneladas e representaram 43% do volume total de vendas no trimestre. O aumento de 23% em relação ao último trimestre de 2024 é explicado pela inclusão das vendas das operações nos EUA no trimestre, ao passo que no fim de 2024, pelo cronograma da aquisição, foram consideradas as vendas de apenas dois meses.

"A inclusão desses volumes também explica o aumento das vendas na comparação com o primeiro trimestre de 2024, compensando a redução das exportações das operações no Brasil, resultado da estratégia de alocação entre mercados e segmentos", escreve a companhia.

O preço médio líquido teve aumento de 9% em relação ao trimestre anterior e de 12% sobre o mesmo período de 2024.