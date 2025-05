Suzano tem resultado operacional abaixo do esperado no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Suzano divulgou nesta quinta-feira um desempenho operacional de primeiro trimestre abaixo do esperado pelo mercado, pressionado em parte por queda nos preços de celulose na comparação anual, apesar de crescimento nas vendas da commodity.

A maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo teve resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado de R$4,87 bilhões de janeiro ao final de março, alta de 7% sobre o desempenho de um ano antes.

Analistas, em média, esperavam, Ebitda de R$5,77 bilhões para o primeiro trimestre.

A companhia encerrou o trimestre com lucro líquido de R$6,35 bilhões, um forte aumento ante o resultado positivo de R$220 milhões de um ano antes.

Esse desempenho foi apoiado por uma reversão no resultado financeiro negativo de R$3 bilhões apurado no primeiro trimestre do ano passado. Este ano a linha encerrou o período em terreno positivo a R$7,7 bilhões, impulsionada pela valorização do dólar contra real.

A Suzano apurou um custo caixa de produção de celulose de R$859 por tonelada no primeiro trimestre, sem levar em consideração efeitos de parada de manutenção de instalações industriais. Isso representou um crescimento de 6% sobre o registrado um ano antes.

A empresa terminou março com alavancagem financeira medida em reais de 3,1 vezes, abaixo do múltiplo de 3,6 vezes do final do primeiro trimestre do ano passado.

