Suzano tem lucro líquido é de R$ 6,3 bi no 1º trimestre

A Suzano reportou nesta quinta-feira, 8, lucro líquido de R$ 6,348 bilhões no primeiro trimestre de 2025, frente ao resultado de R$ 220 milhões apresentado no mesmo período de 2024. O Ebitda ajustado foi de R$ 4,866 bilhões, com alta de 7% em relação ao visto um ano antes. Já a receita líquida foi de R$ 11,553 bilhões, alta de 22% na comparação anual.

A empresa avalia que o mercado de celulose teve desempenho favorável nos dois primeiros meses de 2025, com sucessivos aumentos de preços implementados. O processo se deu, segundo a própria companhia, à luz dos efeitos da limitação de oferta provocada pela parada de um importante produtor de papel integrado na China bem como pela conversão da produção para celulose solúvel por um dos produtores do setor.

"Em março, o sentimento de mercado manteve-se positivo em relação aos preços de celulose e à implementação do novo aumento de preços anunciado para o período, sobretudo após a Shanghai Pulp Week - um importante evento do setor. No entanto, o ambiente macroeconômico global de maior incerteza ao final do trimestre impactou negativamente a dinâmica de mercado", afirma a empresa.